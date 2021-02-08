Çağatay Yılmaz: “Çıktık, aslanlar gibi mücadele ettik”

Bursaspor’un genç oyuncusu Çağatay Yılmaz, Giresunspor maçı sonrası yaptı açıklamada, “Buraya sıkıntılı bir şekilde geldik. Ama bizim için önemi yok. Biz çıktık aslanlar gibi oynadık. Başımız dik” ifadelerini kullandı.
TFF 1. Lig’in 20. haftasında Giresunspor’a deplasmanda 21 mağlup olan Bursaspor’da genç futbolcu Çağatay Yılmaz, dikkat çeken açıklamalarda bulundu. 20 yaşındaki futbolcu, yayıncı kuruluşa verdiği röportajda şu şekilde konuştu:
“Bizim olduğumuz her yerde üst lige biz çıkarız. Biz Bursaspor’uz çünkü. Giresunspor’u bugünkü maçtan dolayı tebrik ederim. Koronavirüs sebebiyle eksik demeyeyim ama ruh olarak yanımızda olan arkadaşlarımız vardı. Buraya sıkıntılı bir şekilde geldik. Ama bizim için önemi yok. Biz çıktık aslanlar gibi oynadık. Başımız dik. Altyapıdan oyuncularımız geldi. En azından maç kaybetsek bile oyuncu kazandığımızı düşünüyorum.”
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