Şiddetli rüzgar ağaç devirdi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Bursa’da akşam saatlerinde şiddetli rüzgar etkili olamaya başladı. Şiddetli rüzgarın etkisiyle hotel bahçesindeki ağaç yola devrildi.

Olay, merkez Osmangazi İlçesi Çekirge caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, şiddetli rüzgarın etkisiyle hotel bahçesindeki ağaç gece saat 02:00 sıralarında yola devrildi. Çevredeki vatandaşlar durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Devrilen ağaç iş makinesiyle yoldan kaldırıldı

Polis ekipleri, ağacın kaldırılma çalışmaları sırasında trafiği bir süre kapattı. Ağacın kaldırılma işlemi tamamladıktan sonra trafik normale döndü.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.