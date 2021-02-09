Bursa'da lodos nedeniyle bazı feribot seferleri iptal edildi

Marmara Denizi'nde dün akşam saatlerinde başlayan fırtına etkili olmaya devam ediyor. Hava şartlarının elverişsiz olmasından dolayı İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO), Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) ve Şehir Hatları'nın bazı seferleri iptal edildi.
BUDO'nun internet sitesinde yer alan açıklamada, saat 07.00'deki Bursa (Mudanya) İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve 08.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) Bursa (Mudanya) seferlerinin olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildiği bildirildi. İDO'nun internet sitesinden yapılan açıklamada, saat 07.15 YalovaYenikapı, 07.45 YenikapıYalova, 07.45 KabataşKadıköyBursa, 08.30 BursaArmutluArmutlu Tatil KöyüYenikapıKadıköy, 13.00 BursaYenikapıKadıköy, 13.00 YalovaPendik, 13.00 PendikYalova seferlerinin olumsuz hava şartlarından dolayı iptal edildiği kaydedildi. Şehir Hatları'nın internet sitesinden yapılan açıklamaya göre ise, saat 06.35 AdalarKadıköyKabataş, 06.45 KabataşAdalar, 06.55 BostancıKaraköy, 07.00 BüyükadaHeybeliadaBostancı, 07.05 BostancıAdalar, 07.10 AdalarKadıköyBeşiktaş, 07.20 BeşiktaşAdalar, 07.45 KaraköyKabataşBostancı, 07.45 BostancıBüyükadaHeybeliada, 07.55 BostancıKaraköy seferlerinin olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildiği ifade edildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.