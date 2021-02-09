Çocuklar tahta araçlarla kıyasıya yarıştı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Bursa'da çocuklar yaptıkları tahta arabalarıyla kıyasıya yarıştı.

Keles ilçesinin Sorgun köyü çocukları, kendilerinin ve babalarının yaptığı tahta araçlarla kıyasıya yarıştı. Hepsi bir birinden farklı tahta arabalarına binen çocuklar, yokuş aşağı araçlarını salarak yarıştı. Yaptıkları yarıştan büyük keyif alan çocuklar sevinçten çığlık attı. Aileleri ise tahta arabalarıyla yarış yapan çocuklarını cep telefonuyla görüntüledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.