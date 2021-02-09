Bursaspor Teknik Direktörü Mustafa Er: “Kaybettiğinde değil, vazgeçtiğinde yenilirsin”

Bursaspor Teknik Direktörü Mustafa Er, Giresunspor maçı sonrası sosyal medya hesabından dikkat çeken bir mesaj paylaştı. Genç teknik adam, “Kaybettiğinde değil, vazgeçtiğinde yenilirsin” ifadelerini kullandı.

TFF 1.Lig’in 20. haftasında lider Giresunspor’a 21 mağlup olan Bursaspor’da Teknik Direktör Mustafa Er, dikkat çeken bir mesaja imza attı. Covid19 testi pozitif çıkan 8 futbolcusuyla birlikte, 4 de sakat oyuncusunu Giresun’a götüremeyen ancak buna rağmen oynanan oyundan memnun kalan 41 yaşındaki çalıştırıcı, sosyal medya hesabından verdiği mesajda, “Kaybettiğinde değil, vazgeçtiğinde yenilirsin” ifadelerini kullandı. Mustafa Er’in maç içindeki hırsı da yeşil beyazlı taraftarlarca alkışla karşılandı.

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