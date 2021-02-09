Bursaspor’daki eksikler kervanına Özer Hurmacı da katıldı

Giresunspor deplasmanına 12 eksikle giden Bursaspor’da, kart cezalısı durumuna düşen Özer Hurmacı, Tuzlaspor karşılaşmasında oynayamayacak. Giresun deplasmanının 6. dakikasında sakatlanan İsmail Can Çavuşluk’un durumu ise belirsiz.

TFF 1. Lig’in 20. haftasında deplasmanda Giresunspor’a 21 mağlup olan Bursaspor’da eksikler çoğalıyor. Covid19 testi pozitif çıkan 8 futbolcusuna, 4 de sakat oyuncusu eklenince 12 eksikle Giresun’a giden ve altyapısından 9 futbolcusunu kadroya dahil eden yeşilbeyazlılara, iki kötü haber daha geldi. Giresunspor maçının 6. dakikasında sakatlanan ve oyundan çıkan İsmail Can Çavuşluk’un yanısıra mücadelenin 61. dakikasında sarı kart gören Özer Hurmacı, cezalı duruma düştü. Ligin 21. haftasında oynanacak Tuzlaspor maçında takımını yalnız bırakacak olan tecrübeli futbolcu ile birlikte Bursaspor’da eksik sayısı bir hayli fazlalaştı. Teknik Direktör Mustafa Er'in, kadro planlaması yaparken yine oldukça zorlanacağı görülüyor.

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