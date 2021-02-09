Plastik enjeksiyon kalıbı fabrikasında yangın Polisin dikkati sayesinde yangın büyümeden söndürüldü

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Bursa’nın Kestel ilçesinde plastik enjeksiyon için kalıp üretimi yapan fabrikada yangın çıktı. Polisin dikkati, yangının büyümesini önledi.

Edinilen bilgiye göre, Kale Mahallesi Balıkçı Ali Caddesi üzerinde plastik enjeksiyon kalıp fabrikasında elektrik kablolarının rüzgarda şase yapması sebebiyle yangın çıktı. O sırada devriye gezen polis ekipleri yangını fark ederek itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince yapılan çalışma sonucu yangın kısa sürede büyümeden söndürüldü. Fabrikada maddi hasarın meydana geldiği bildirildi.

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