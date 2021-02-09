İl Sağlık Müdürü Dr.Yavuzyılmaz: Sigara hastalıklara davetiye çıkartıyor

Sigara kullanımına bağlı hastalıklardan dolayı dünyada her yıl 6 milyon kişinin hayatını kaybettiğine dikkat çeken Bursa İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz, bırakmakta zorlanan kullanıcı vatandaşları uzman yardımı almaya davet etti.

Bursa İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz, sigara kullanıcılarında bırakma kararlılığı oluşturmak, tütün kullanımının sağlığa olan zararlı etkilerinin anlaşılmasını sağlamak amacıyla kutlanan ‘Dünya Sigarayı Bırakma Günü’ kapsamında açıklamalarda bulundu. Sigaranın, akciğer kanserinde tespit edilmiş en önemli risk faktörü olduğunun bilgisini veren Dr. Yavuzyılmaz, ”Sigara, içerdiği 50 tanesi doğrudan kanserojen olan 4 binin üzerinde kimyasal madde ile vücudun belli başlı organ ve sistemlerinin genetik yapısı ve normal işleyiş mekanizmasını bozmaktadır. Bunun yanında başta solunum ve sindirim sistemi kanserleri, kalpdamar hastalıkları, inmefelç sorunları gibi tedavisi zor ve geri dönüşü olmayan birçok sağlık sorununa yol açmaktadır” diye konuştu.

Sigara içen kişinin etrafındaki kişileri de büyük risk altına aldığının altını çizen Dr. Yavuzyılmaz, “Sigara kullanımına bağlı sebeplerden dolayı hayatını kaybeden 6 milyon kişinin, 600 binini pasif içiciler oluşturuyor. Ülkemizde her yıl doğrudan kullanıma bağlı olarak yaklaşık 100 bin ve pasif içiciliğe bağlı olarak da 15 bin vatandaşımız hayatını kaybetmektedir. Eğer önlem alınmazsa 2030 yılında sigaraya bağlı hastalık nedeniyle ülkemizde 240 bin ölüm olacağı tahmin edilmektedir” dedi. Pasif içicilik sonucunda öksürük, balgam, hırlama ve nefes darlığı gibi sağlık sorunlarıyla karşı karşıya kalınabileceğini vurgulayan Dr. Yavuzyılmaz, “Pasif içiciler hiç sigara içmemiş dahi olsalar akciğer kanserine yakalanma riskiyle karşı karşıya kalmaktadırlar. Ayrıca kalp hastalıklarına yakalanma ve kalp krizi oluşması tehlikesi açısından da büyük risk altındadırlar” şeklinde konuştu.

Sigarayı bırakma sürecinde en önemli faktörün kişinin kendi isteği olduğunu vurgulayan Dr. Yavuzyılmaz, “Bağımlı kişiler sigaradan kurtulma yolunda ALO 171’i arayarak danışma hizmeti alabilirler. Ayrıca hastanemiz ve Sağlıklı Hayat Merkezleri’nde bulunan sigara bırakma polikliniklerine başvurarak uzman desteğinden yararlanabilirler” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.