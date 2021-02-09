İnegöl'de su kesintisi

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde su kesintisi yapılacak.

Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü İçmesuyu Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında İnegöl İlçesi, Mesudiye Mahallesi ve civarında 10 11.02.2021 tarihlerinde, 10:0017:00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacak.

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