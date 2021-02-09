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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Rehavet yok, tedbire devam

İHA

Rehavet yok, tedbire devam

Bursa İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz, Büyükşehir Belediyesi’nin filyasyon ekiplerine araç ve şoför destekleri, sağlık çalışanları ve karantina altındaki vatandaşlara yönelik C vitamini destek paketleri gibi pandemiyle mücadeleye sağladığı katkılar nedeniyle Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’a teşekkür belgesi verdi. Ziyarette hem Başkan Aktaş hem de Sağlık Müdürü Yavuzyılmaz, sürecin devam ettiğini hatırlatarak, “Rehavet yok, tedbire devam” mesajı verdi.
Türkiye’de ilk korona virüs vakasının görüldüğü geçtiğimiz yıl Mart ayından bu yana dezenfeksiyon çalışmaları, süreçten olumsuz etkilenen vatandaşlar ve esnafa yönelik sosyal destekler, sağlık çalışanlarına ücretsiz ulaşım ve C vitamini desteği, filyasyon ekiplerine araç ve şoför gibi destekleri aralıksız sürdüren Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne İl Sağlık Müdürlüğü’nden teşekkür geldi. Bursa İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ı ziyaret ederek, Büyükşehir Belediyesi’nin sağladığı destekler nedeniyle teşekkür etti. Yavuzyılmaz, bu süreçte Büyükşehir Belediyesi’nin destekleriyle her zaman yanlarında olduğunu belirterek, Başkan Aktaş'a teşekkür belgesi verdi.
Pandeminin görüldüğü ilk günden beri sağlık çalışanlarının büyük bir özveriyle mücadele verdiğini hatırlatan İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz, “Her ne kadar sağlık çalışanları ön planda görünse de arka planda başta Büyükşehir Belediyesi olmak üzere tüm kurumların büyük bir desteği var. Büyükşehir Belediyemiz filyasyon ekiplerine sağladığı şoför ve araç destekleriyle bu manada bize büyük bir destek verdi. İhtiyaçlara göre bu destekler hala devam ediyor. Kapıyı her çaldığımızda bize fazlasıyla açtılar. Başta başkanımız olmak üzere sürece katkı veren bütün Büyükşehir ailesine teşekkür ediyorum. Ancak süreç hala devam ediyor. Gevşememek ve tedbirli olmak zorundayız” dedi.
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da yaklaşık 11 aydır başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Sağlık Bakanlığı olmak üzere milletçe pandemiye karşı topyekun bir mücadele verildiğini kaydetti. Bursa’da Valiliğin önderliğinde tüm kurumların kenetlendiğini, birlik ve beraberlik ruhuyla güzel bir mücadele sergilendiğini dile getiren Başkan Aktaş, “Büyükşehir Belediyesi olarak biz de bu süreçten ekip ve ekipmanlarımızla her türlü desteği vermeye çalışıyoruz. Bu süreçte özveriyle mücadele eden sağlık çalışanlarımızı oluşturduğumuz Sağlık Kahramanları Hatıra Ormanı ile her zaman yad etmek istedik. Biz Büyükşehir Belediyesi olarak ihtiyaç duyulan noktalarda destek vermeye devam edeceğiz. Ancak sürecin devam ettiği unutulmamalı. Tedbirlerin ihmal edilmemesi noktasında tüm halkımızdan hassasiyet bekliyoruz” diye konuştu.

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