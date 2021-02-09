Naim Süleymanoğlu Parkı’nın ilk meyve ağaçları Başkan Tanır’dan

Kestel Belediyesi tarafından yapımı devam eden Naim Süleymanoğlu Parkı’nın içerisinde yer alacak meyve bahçesinin ilk ağaçlarını Başkan Önder Tanır toprakla buluşturdu.

Kestel Belediyesi tarafından Yeni Mahalle Konutlar Bölgesi’nde yapımına başlanan Naim Süleymanoğlu Parkı’nda çalışmalar devam ediyor. 30.000 metrekare alan üzerinde 1200 metre yürüyüş ve bisiklet yolunu bünyesinde barındıracak olan parkta meyve bahçeleri de bulunacak. Naim Süleymanoğlu Parkı’nda meyve bahçesinin ilk ağaçları toprakla buluştu. Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır, Başkan Yardımcıları ve Kestelliler, ilçede yetişen meyvelerin ağaçlarını topraklar buluşturdu. Konuya ilişkin konuşan Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır, ‘’ Yeni Mahalle Konutlar bölgesinde yapım çalışmalarına devam ettiğimiz Naim Süleymanoğlu Parkımız yürüyüş alanlarıyla, spor sahalarıyla, içerisinde bulundurduğu meyve bahçeleri ile Kestelimize çok yakışacak bir hizmet olacak. 30.000 m2 alan üzerinde oluşacak parkımızda, çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Bugünde Naim Süleymanoğlu Parkımızda oluşturacağımız meyve bahçesi bölümü için ağaçları, dikmeye başladık. Kestelimiz fidan kenti, meyveciliğin kenti. İlçemizde yetişen tüm meyvelerin ağaçlarını burada yeşermesini istedik. Meyve ağaçlarımızı, burada toprakla buluşturuyoruz. Hemşehrilerimiz hem parkımızın tadını hem de meyvelerimiz tadını çıkartacak. Yine parkımızın ve ilçemizin farklı noktalarında 400 adet ıhlamur ağacını, toprakla buluşturduk. İlçemizin dört bir tarafından çiçek ve meyve kokuları yayılacak. En kısa sürede tamamlanacak olan Naim Süleymanoğlu Parkımızın Kestelimize hayırlı olmasını diliyorum’’ dedi.

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