Devir dayanışma devri

Nilüfer Belediyesi’nin yıllardır ikinci el kıyafetleri yeniden kullanılır hale getirerek ihtiyaç sahiplerine ulaştırdığı ‘Giymiyorsanız Giydirin Atölyesi’ ve ‘Giymiyorsanız Giydirin Kampüs’ pandemi döneminde de hizmetlerini aksatmadan devam ettirdi.

Koronavirüs salgını dolayısıyla bir süre kapalı olan merkezler 2020 yılında da binlerce kişiye yardım eli uzattı. İhsaniye Mahallesi İsmetiye Caddesi Şahin Sitesi’nde hizmet veren Giymiyorsanız Giydirin Atölyesi’nden geçtiğimiz yıl boyunca bin 940 kişi yararlandı. Yıkanıp ütülenerek hijyenik hale getirilen kullanılabilir durumdaki giysiler, ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürdü.

Görükle Sakarya Mahallesi Atatürk Caddesi Çağrıyan Sokak’ta hizmet veren Giymiyorsanız Giydirin Kampüs’de geçen yıl öğrencilere kapılarını açtı. Eğitimöğrenimin devam ettiği süreçte merkezden 365 öğrenci yararlandı. Pandemi sürecinin yaşandığı bugünlerde İhsaniye Mahallesi’ndeki Giymiyorsanız Giydirin Atölyesi saat 10:0016:00 arasında hizmet vermeye devam ediyor. İhtiyaç sahibi herkesin belirli periyotlarda faydalanabildiği merkezde Nilüfer Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü personeli tarafından yıkanıp ütülenen kıyafetler ilk günkü görünümüne kavuşturularak gelen taleplere göre ihtiyaç sahiplerine verilmeye devam ediyor. Duyarlı vatandaşlar, kullanılabilir durumda olan eşyalarını bizzat kendileri veya muhtarlıklar aracılığıyla Giymiyorsanız Giydirin Atölyesi’ne ulaştırabiliyor.

Nilüfer Belediyesi, ikinci el kullanılabilir eşyaların değerlendirilmesine de yıllardır aracılık ediyor. Vatandaşların evlerinde kullanmadıkları eşyaları ücretsiz alan ekipler, belirlenen ihtiyaç sahibi hanelere ulaştırıyor. Ekipler 2020 yılında 473 adrese giderek, kullanılabilir eşyaları alıp ihtiyaç sahibi 233 eve taşıdı. Koronavirüs salgını dolayısıyla hizmete bir süre ara veren Nilüfer Belediyesi, çalışmalarına tekrar başlayarak gelen taleplere cevap verdi. Evlerindeki fazla eşyaların alınmasını isteyen Nilüferliler, 444 16 03 numaralı telefondan ve www.nilufer.bel.tr adresinden başvuru yaparak kayıt oluşturabiliyor. Eşya ihtiyacı olan Nilüferliler de, Nilüfer Belediyesi Halk Evi’nde Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü’ne başvuru yaparak taleplerini iletebiliyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.