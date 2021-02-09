Çepni Mahalle Konağı’nda sona doğru

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından Mudanya’nın Çepni Mahallesi’ne kazandırılan mahalle konağı ve meydan düzenleme çalışmaları tamamlanma aşamasına geldi.

Bursa’yı geleceğe taşıyacak projeleri kararlı adımlarla hayata geçiren Bursa Büyükşehir Belediyesi, 17 ilçede de özelikle kırsal mahallelerde yaşam kalitesini yükseltecek çalışmaları da aralıksız sürdürüyor. Tüm dünyada yatırımların neredeyse durma noktasına geldiği pandemi sürecine rağmen özellikle altyapı ve ulaşım yatırımlarından asla taviz vermeyen Büyükşehir Belediyesi, ihtiyaç duyulan kırsal mahallelere de sosyal donatı alanları kazandırmaya devam ediyor. Bu kapsamda Mudanya’nın Çepni Mahallesi için projelendirilen mahalle konağı ve meydan düzenleme çalışmalarında artık sona gelindi. Büyük ölçüde tamamlanan projede 150 metrekare istinat duvarı, 150 metrekarelik çay ocağı, tuvalet ve misafirhanenin bulunduğu mahalle konağı ve 200 metrekarelik alanda da meydan düzenlemesi yapılıyor. Fiziki gerçekleşmenin yüzde 90’ı aştığı projenin Mayıs ayı içinde hizmete açılması planlanıyor.

İhtiyaç nerede Büyükşehir orada

Bursa’yı 17 ilçesi ile bir bütün olarak ele aldıklarını ve ihtiyaç duyulan hizmetleri bir bir hayata geçirdiklerini ifade eden Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, önceliklerinin ulaşım ve altyapı olduğunun altını çizdi. Ancak özellikle kırsal mahallelerde halkın önceliklerine önem verdiklerini ifade eden Başkan Aktaş, “Bu kapsamda farklı farklı mahallelerimizden mahalle konağı talepleri gelmişti. Mudanya’nın Çepni Mahallesi’ndeki çalışmada da artık sona geldik. İnşallah kısa zamanda tamamlayıp, halkımızın hizmetine sunacağız. Şimdiden hayırlı olsun” dedi.

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