Bu tablo İnegöl’e yakışmıyor

Bursa'nın İnegöl ilçesinde yetersiz güvenlik tedbirlerinden dolayı tehlike arz eden inşaatlar ile çevre kirliliği hakkında açıklama yapan Belediye Başkanı Alper Taban, “Her alanda gelişen İnegöl’ün mimarîsiyle, yeni binalarıyla, modern görünümüyle de gelişmesi bizleri mutlu ediyor. Ancak bu binaların inşaat aşamasındayken oluşturduğu tablo, İnegöl’e hiç yakışmıyor” dedi.

Her geçen gün nüfusu artan ve büyüyen İnegöl’de inşaat sektörü de aynı hızla gelişmeye devam ederken, inşaatların sebep olduğu kirlilik, kötü görüntü ve oluşturduğu tehlikeler dikkat çekiyor. Bunun yanı sıra sanayi bölgesi ve ilçe merkezi dışında yeşil alanlara gelişi güzel şekilde atılan molozlar, endüstriyel atıklar vb. maddeler, şehrin hem bugününü hem geleceğini tehdit ediyor.

Belediye Başkanı Alper Taban’ın göreve geldiği günden bu yana ısrarla hatırlattığı temizlik hususunu ihlâl eden, aynı zamanda çevresinde güvenlik önlemleri alınmaması sebebiyle tehlike arz eden inşaatlara yönelik Başkan Alper Taban uyarılarda bulundu. Dünyaya mobilya satan, ekonomisiyle, tarımıyla, turizm değerleriyle marka haline gelmiş İnegöl’e yakışmayan görüntülerin ortaya çıktığını kaydeden Başkan Taban, “Hızlı büyüyen şehrimizde, inşaat sektörü de oldukça hızlı gelişen ve lokomotif bir sektör. Hemen her mahallemizde, sokağımızda, caddemizde bir inşaat görmek mümkün. Her alanda gelişen İnegöl’ün mimarîsiyle, yeni binalarıyla, modern görünümüyle de gelişmesi bizleri mutlu ediyor. Ancak bu binaların inşaat aşamasındayken oluşturduğu tablo, İnegöl’e hiç yakışmıyor. Malzemeleri etrafa dağılmış, herhangi bir güvenlik önlemi olmayan, sadece görüntü kirliliği değil uçuşan atıklarıyla çevre kirliliği de oluşturan inşaatlar, hayalimizdeki İnegöl’ün aksine bir sonuç ortaya koyuyor” dedi.

İnşaatların daha düzenli ve güvenlikli şekilde olması gerektiğine vurgu yapan Taban, “Mesele sadece kirlilik değil. Şantiye alanlarının etrafı güvenlik için kapatılmalı. Şu ân İnegöl’ün pek çok noktasında karşılaştığımız tablo; malzemeleri etrafa saçılmış, herhangi bir güvenlik tedbiri alınmamış, çöpleri ve atıkları etrafta uçuşan inşaatlar... Tabiî bunların yanında bazı firmaların etrafını güzelce çevirip güvenli çalışma ortamı oluşturduğu, temizlik kurallarına da dikkat ettiği örnek alanlarda mevcut. Hassas vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. İnşaat alanlarını düzensiz şekilde tutan vatandaşlarımızı da bir kez daha uyarmak istiyorum. Zabıta ekiplerimiz sıkı bir inceleme başlatıp gerekli uygulamayı yapacaklar. Israrla kurallara riayet etmeyenler hakkında cezaî işlem uygulanacağını da belirtmek istiyorum. Modern İnegöl’ü el birliği ile oluşturacağız” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.