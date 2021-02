İşletmelerin tedarikçisi Eurometall onlıne mağazasını yeniledi

Birbirinden farklı binlerce işletmenin ekipman tedarikini sağlayan Eurometall, online mağazasını yeniledi. Eurometall, yenilenen online mağazasında sürekli büyüyen kategori ve ürün yelpazesi ile işletmelerin ihtiyaçlarına çözüm üretirken, kullanıcı dostu ara yüz tasarımıyla da büyük, küçük her işletmelerin ekipman tedarik sürecini en efektif şekilde gerçekleştirmesine katkı sağlıyor.

2010 yılında Bursa'da kurulan Eurometall, işletmelerin malzeme ve ekipman tedarikini karşılayarak, Türkiye’nin bu alanda en büyük markası olma mottosuyla yola çıktı. Sektördeki gücünü inovatif yatırımlarla besleyerek 2015’te eurometall.com.tr online mağazasını hayata geçirdi.

Eurometall Pazarlama Satış Yönetmeni Emre Ergün, “Eurometall olarak sektörlerin gelişen ve değişen ihtiyaçlarına göre ürün gamı ve dijital altyapımızı yeniledik. Bu süreçte ekipman tedarikini en büyük referans kaynağımız olan kullanıcılarının deneyimleri ile besleyerek zenginleştirdik. Kullanıcı dostu ara yüz tasarımı ve güvenli bir alışveriş her zaman önceliğimizdi. Buna ilaveten hız, yüksek performans, görsel estetik ve ürün çeşitliğindeki yenilikler ile işletmelerin ihtiyaçlarını kolayca karşılayabileceği ve alışveriş deneyiminin daha keyifli bir hale geldiği yeni online mağazamız ile çok daha fazla sektör ve işletmeye hizmet vermeye başladık” dedi.

Günümüzde mobil kullanım oranlarının ciddi oranda artmasıyla beraber, mobil alışveriş yapan kullanıcılarının paralel olarak arttığını belirten Ergün, mobil uyumlu (responsive) tasarımı sayesinde akıllı cep telefonu ve tabletlerden eurometall web sitesine girildiğinde kullanıcıların en üst seviyede performans ile karşılacaklarını, hızlı ve güvenilir bir ortamda alışverişlerini rahatlıkla yapabileceklerini ifade etti.

Ergün, sitedeki yenilikler hakkında şunları söyledi; “Yenilenen eurotemall.com.tr’nin kullanıcıya kolaylık sağlayan tasarımında, ürünler hem ‘Ürün Grubuna Göre’, hem de ‘Sektöre Göre’ ulaşılabilecek şekilde incelenebiliyor. Aynı zamanda kullanıcılar, fonetik arama teknolojisine sahip arama barı sayesinde istenilen ürüne çok daha rahat ulaşılabiliyor. Ürünün niteliğine göre ölçü, renk, taşıma kapasitesi gibi bilgilerin paylaşıldığı eticaret sitesinde, kullanılan görsellerin teknik ve estetik kalitesi dikkat çekiyor.

Ergün, kurumsal müşterilere avantajlı alışveriş fırsatı için Eurometall’in yenilenen eticaret sitesinde, özel fiyatlar ile alım imkânı sunulacağının altını çizdi. Ergün, güçlü alt yapısı, ödeme kolaylığı ve hızlı teslimat gibi birçok elementin merkeze alınarak tasarlandığı Eurometall eticaret mağazası ile her işletmenin bir parçası olmaktan gurur duyduklarını ifade etti.

