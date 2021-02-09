Bursalılara lodos ikazı

Bursa Valiliği vatandaşları lodosa karşı uyardı.

Valilikten yapılan açıklamada, “Eskişehir Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezince yapılan son değerlendirmelere göre ilimizde bugün öğle saatlerinden itibaren güney ve güneybatı (lodos) yönlerden kuvvetli rüzgâr ve fırtına (4070 km/sa) beklendiğinden çatı uçması, ağaç veya direklerin devrilmesi, soba ve baca gazı zehirlenmeleri ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” denildi.

Lodosun yarın (çarşamba) saat 18.00’e kadar sürmesi bekleniyor.

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