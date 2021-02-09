Mudanya’dan küçük, Ardahan’dan büyük

TÜİK verileri, uzun yıllar Bursa’nın nüfus olarak en büyük 6. ilçesi olan ve 131 mahallesiyle hizmet alanı en geniş bölgelerinin başında gelen Mustafakemalpaşa’nın bir basamak geriye düşerek bu sırayı Mudanya’ya bıraktığını ortaya koydu.

TÜİK’in 2020 yılı adrese dayalı nüfus kayıt sistemi sonuçlarına göre, Mustafakemalpaşa’nın nüfusu bir önceki yıla nazaran yüzde 0,7 artarak 101 bin 820’ye ulaştı. Mudanya’nın nüfusu ise aynı verilere göre 102 bin 523 oldu.

17 ilçesi bulunan Bursa’nın en büyük altıncı ilçesi olan Mustafakemalpaşa, 2021 yılı itibariyle bu durumunu Mudanya’ya kaptırarak, yedinciliğe geriledi. Mustafakemalpaşa’nın nüfusu 2018’de 100 bin 696, 2019 da 101 bin 119’du.

Mudanya’nın aynı yıllarda nüfus rakamları 93.707 ve 97 bin 631 olarak kayıtlara geçmişti.

Mustafakemalpaşa, geçtiğimiz yıllara nazaran en yüksek nüfus oranına ise 2008 yılında ulaştı. O yıl Mustafakemalpaşa’nın nüfusu 102 bin 71 olarak tespit edilmişti.

TÜİK’in 2020 nüfus verilerine göre Mustafakemalpaşa’nın nüfusu, Tunceli, Bayburt ve Ardahan’ı ise geride bıraktı.

2020 TÜİK raporu çerçevesinde Türkiye’nin en düşük nüfuslu 3 şehri Ardahan (96 bin 161), Bayburt (81 bin 910) ve Tunceli (83 bin 443) olarak sıralandı.

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