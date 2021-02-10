Bursa'da bazı feribot seferleri iptal edildi

Marmara Bölgesi'nde devam eden olumsuz hava şartları nedeniyle İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ve Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) bazı seferleri iptal edildi.

İDO'nun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 07.45 KabataşKadıköyBursa, 08.30 BursaArmutluArmutlu Tatil KöyüYenikapıKadıköy, 13.00 BursaYenikapıKadıköy, 13.00 YalovaPendik, 13.00 PendikYalova, 15.50 KadıköyYenikapıArmutlu Tatil KöyüArmutluBursa seferleri olumsuz hava şartlarından dolayı iptal edildi.

BUDO ise bazı seferlerinin iptal edildiğini internet sitesinden şöyle duyurdu:

07.00 Bursa (Mudanya) İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 08.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) Bursa (Mudanya) seferleri olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edilmiştir.

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