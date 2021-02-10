(Özel) 3 parmağıyla bağlama çalan genç, usta sanatçılara taş çıkartıyor Engelli koluyla okulu birincilikle kazandı

Bursa’da geçirdiği kaza sonucu iki parmağını kaybeden ve bileği yamuk kalan genç, sanat okulunu birincilikle kazanıp çaldığı bağlamayla usta sanatçılara taş çıkartıyor.

Keles’in Sorgun köyünde dünyaya gelen Özgün Çiçek, geçirdiği kaza sonucu iki parmağını kaybetti ve bileği yamuk kaldı. Doktorların bir enstrüman çalmayı tavsiye etmesi üzerine bağlama çalmaya başlayan gencin gizli bir yeteneği ortaya çıktı. Engelli olmasına rağmen çaldığı sazla usta bağlamacılara taş çıkarttı. Kendini profesyonel anlamda geliştirmek isteyen genç, Bursa Zeki Müren Güzel Sanatlar Lisesi yetenek sınavına girdi. Girdiği sınavda yüzlerce öğrenci arasından birinci olarak çıkmayı başardı. Çiçek bu işin eğitimini alarak dünya çapında bir bağlama sanatçısı olmayı hedefliyor.

Çocukken geçirdiği bir kaza sonucu iki parmağını kaybettiğini ve bileğinin yamuk kaldığını ifade eden Özgür Çiçek, "Ben bağlamayla 6’ıncı sınıfta başladım. Bağlamayı 3 parmağımla çalıyorum bileğim de yamuk, benim bu şekilde ustaca bağlama çaldığımı görenler şaşırıyor. Bu elinle bu kadar ustaca nasıl çalıyorsun diyenlerde oluyor. Lisesi sınavına girdim. Zeki Müren Güzel Sanatlar Lisesini birincilikle bitirdim. Liseyi bitirdikten sonra Uludağ Üniversitesi Devlet Konservatuarına gitmeyi hedefliyorum. İleride iyi bir bağlama sanatçısı olmayı hedefliyorum" dedi.

Baba Yaşar Çiçek, "Özgür çocukken kaza geçirdi. Geçirdiği kaza sonucu 2 parmağı koptu ve bileği yamuk kaldı. Uzun süre tedavi gördü. Doktorumuz faydası olur diye bir enstrüman çalmasının faydalı olacağını söyledi. Özgür'de bağlama çalmak istediğini söyledi. Bende bağlama alıp kursa yazdırdım. Hocaları gizli bir yeteneği olduğunu söyledi. Liseyi yüzlerce kişi arasında birincilikle kazandı. İyi yerlere geleceğini umuyorum" şeklinde konuştu.

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