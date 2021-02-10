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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Unutkanlığı unutturan doğal besinler

İHA

Unutkanlığı unutturan doğal besinler

Beslenme ve Diyet Uzmanı Hande Güngör, ‘MIND’ diyeti ile birlikte bazı besinlerin unutkanlığı azalttığını söyledi.
DASH ve Akdeniz diyetinin bir araya gelmesiyle oluşan ‘MIND’ diyeti, zamanla gelişen beyin hasarını önlemede ve bilişsel fonksiyonları korumadaki üstünlüğüyle bilindiğini ifade eden Özel Medicana Bursa Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Hande Güngör, ‘MIND’ diyetinde yer alan unutkanlığı azaltan bazı besinler şöyle sıraladı:
“Beyin hücrelerinin enerji ihtiyacının karşılanmasında B grubu vitaminler gereklidir. Tam buğday, karabuğday, çavdar, bulgur, yulaf ve kuru baklagiller B vitaminlerinden zengindir. Beyin oksidasyonunu engelleyen ve nörotransmitter oluşumunu destekleyen demir içeriği yüksek olan besinler koyu yeşil yapraklı sebzelerdir. Ispanak, kale, karalahana, roka, pancar yaprakları, turp otu, marul, maydanoz, tere ve brokoli gibi besinler her gün sofralarımızda yer almalıdır. Yüksek antioksidan içeriğiyle beyin hücrelerinin sağlıklı yaşlanmasını sağlayan C vitamini, portakal, mandalina, greyfurt, kivi, ananas, çilek ve limon gibi sarıturuncu meyvelerde bolca bulunur. Ayrıca polifenol ve resveratrol içeriğinden zengin kırmızımor orman meyveler de alzheimerı önleyici etki gösterir. Bilişsel fonksiyonların devamlılığını sağlayan en önemli bileşenlerden biri selenyumdur. Besinlerin selenyum içeriğinin, yetiştiği topraktaki selenyum miktarına göre değişiklik gösterdiği bilinmektedir. Yapılan çalışmalarda selenyum miktarı ve biyoyararlanımı en yüksek olan besinin brezilya fındığı olduğu ve brezilya fındığı tüketiminin plazma selenyum seviyesini artırarak unutkanlığa karşı koruyucu olduğu belirlenmiştir. B12, çinko ve proteinden zengin olan yumurta özellikle beyin hücrelerinde hasara sebep olan yüksek homosistein düzeyinin azaltılmasında rol oynayarak demansı önler. Özellikle soğuk su balıklarında ve deniz ürünlerinde çokça bulunan omega3 yağ asitlerinin alzheimer ve demans riskini düşürdüğü belirlenmiştir. Haftada en az 1 kez balık ya da deniz ürünleri tüketilmelidir. Yaşlanmayla azalan bağırsak mikrobiyotasındaki çeşitlilik nörolojik hastalıklara ve hücre hasarına sebep olur. Bu sebeple yoğurt, peynir, ayran, turşu, boza, tarhana, şalgam suyu, hardaliye gibi fermente besinler tüketilmeli ve disbiyoz durumunda gerekli probiyotik takviyeler alınmalıdır. Yeşil çayda bulunan polifenollerden ‘epigallo kateşin gallatın’ yüksek antioksidan aktivitesi sayesinde sinir sistemini koruyucu etkisi olduğu bilinmektedir. Yüksek antioksidan, antikanser, antiinflamatuar ve antioksidan etkisi olan arı ürünlerinin terapötik (tedavi edici) etkisi olduğu bilinmektedir. Yapılan çalışmalarda apitoksinin (arı zehri) içerdiği aktif moleküller sayesinde alzheimerda olumlu yanıtlar oluşturduğu belirlenmiştir. Tüm bu besinleri beslenme planınıza eklerken alüminyum alımına da dikkat etmek gerekir. Yüksek alüminyum alımı nöropatiyi artırarak alzheimera sebep olabilir. Deforme olmuş alüminyum tencere ya da kaplar, folyo ve içme suyu alüminyum bulundurur.”

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