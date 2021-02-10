Sürücüsü sara nöbeti geçiren otomobilin yan yatması kamerada

Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL, (Bursa), (DHA) BURSA´da sara nöbeti geçiren sürücü Burak Şahin´in (27) kontrolünü kaybettiği otomobil önce kaldırıma çarptı ardından yan yattı. Kaza anı güvenlik kameralarınca görüntülenirken, hafif şekilde yaralanan sürücü hastanede tedavi altına alındı.
Kaza, 09.00 sıralarında, İnegöl-Alanyurt yolu üzerindeki Yağlı Tohumlar Kavşağı´nda meydana geldi. Burak Şahin, 60 YC 737 plakalı otomobiliyle İnegöl istikametine giderken, direksiyon başında sara nöbeti geçirdi. Kontrolden çıkan otomobil, kaldırıma çarpıp, yan yattı. Şahin, hafif şekilde yaralanırken breaberindeki 4 kişi kazayı yara almadan atlattı. Yan duran otomobili çevredekiler düzeltirken, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
KAZA ANI KAMERADA
Sürücü Şahin, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi´ne kaldırıldı. Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Görüntüde, otomobilin kavşak üzerine geldiği sırada kaldırıma çarparak, yan yatması yer alıyor. Polis ekipleri, kazayla ilgili soruşturma başlattı.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ
2021-02-10 10:56:54
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