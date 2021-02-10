Sürücüsü sara nöbeti geçiren otomobilin yan yatması kamerada

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sürücüsü sara nöbeti geçiren otomobilin yan yatması kamerada

DHA

Sürücüsü sara nöbeti geçiren otomobilin yan yatması kamerada


Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL, (Bursa), (DHA) BURSA´da sara nöbeti geçiren sürücü Burak Şahin´in (27) kontrolünü kaybettiği otomobil önce kaldırıma çarptı ardından yan yattı. Kaza anı güvenlik kameralarınca görüntülenirken, hafif şekilde yaralanan sürücü hastanede tedavi altına alındı.
Kaza, 09.00 sıralarında, İnegöl-Alanyurt yolu üzerindeki Yağlı Tohumlar Kavşağı´nda meydana geldi. Burak Şahin, 60 YC 737 plakalı otomobiliyle İnegöl istikametine giderken, direksiyon başında sara nöbeti geçirdi. Kontrolden çıkan otomobil, kaldırıma çarpıp, yan yattı. Şahin, hafif şekilde yaralanırken breaberindeki 4 kişi kazayı yara almadan atlattı. Yan duran otomobili çevredekiler düzeltirken, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
KAZA ANI KAMERADA
Sürücü Şahin, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi´ne kaldırıldı. Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Görüntüde, otomobilin kavşak üzerine geldiği sırada kaldırıma çarparak, yan yatması yer alıyor. Polis ekipleri, kazayla ilgili soruşturma başlattı.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ
2021-02-10 10:56:54

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bin 500 yıllık zeytin ağacı şifa dağıtıyor Tarihi ağacın zeytinlerinden sıkılan zeytinyağı ilaç olarak satılıyor Bin 500 yıllık zeytin ağacı ihtişamı ile göz kamaştırıyor Türkiye'nin her yerinden sipariş edilen özel yağın kilosu 700 liradan satılıyor
YEREL HABERLER Bin 500 yıllık zeytin ağacı şifa dağıtıyor Tarihi ...
Mustafa Er’in en çok güvendiği isim Burak Altıparmak
YEREL HABERLER Mustafa Er’in en çok güvendiği isim Burak Altıparmak
Bursa'da uyuşturucu operasyonu: 11 gözaltı
YEREL HABERLER Bursa'da uyuşturucu operasyonu: 11 gözaltı
BTSO Başkanı Burkay: "Hizmet sektörünü Mayıs ayına kadar ayakta tutmamız için yeni bir yaklaşıma ihtiyaç var"
YEREL HABERLER BTSO Başkanı Burkay: "Hizmet sektörünü Mayıs ayına ...
Unutkanlığı unutturan doğal besinler
YEREL HABERLER Unutkanlığı unutturan doğal besinler
Çocuğunu sınıf ortamından uzak tutmak istedi, 'orman okulu' kurdu
YEREL HABERLER Çocuğunu sınıf ortamından uzak tutmak istedi, 'orman ...
(Özel) 3 parmağıyla bağlama çalan genç, usta sanatçılara taş çıkartıyor Engelli koluyla okulu birincilikle kazandı
YEREL HABERLER (Özel) 3 parmağıyla bağlama çalan genç, usta ...
(Özel) Polis kaçak meyhaneye dönüştürülen mekânı müşteri kılığında bastı Polisi karşısında gören 6 kişi büyük şaşkınlık yaşarken, bu kişilere 18 bin 900 lira para cezası uygulandı
YEREL HABERLER (Özel) Polis kaçak meyhaneye dönüştürülen mekânı ...
Bursa'da hafta sonuna dikkat Hava sıcaklığı 18 derece azalacak
YEREL HABERLER Bursa'da hafta sonuna dikkat Hava sıcaklığı 18 derece ...
Bursa'da bazı feribot seferleri iptal edildi
YEREL HABERLER Bursa'da bazı feribot seferleri iptal edildi
Bursa'da kaçak kazıya suçüstü: 2 gözaltı
YEREL HABERLER Bursa'da kaçak kazıya suçüstü: 2 gözaltı
4 bin 500 TL'yi çalan şüpheli tutuklandı, para sahibine teslim edildi
YEREL HABERLER 4 bin 500 TL'yi çalan şüpheli tutuklandı, para ...
Bursa'da hırsızlık şüphelisi jandarma ekipleri tarafından yakalandı
YEREL HABERLER Bursa'da hırsızlık şüphelisi jandarma ekipleri ...
İşyeri alevlere teslim oldu
YEREL HABERLER İşyeri alevlere teslim oldu
Mudanya’dan küçük, Ardahan’dan büyük
YEREL HABERLER Mudanya’dan küçük, Ardahan’dan büyük
Erdem, havyan dostu Pehlivan’ı unutmadı
YEREL HABERLER Erdem, havyan dostu Pehlivan’ı unutmadı
70 bin lira değerindeki motosikleti böyle çaldı
YEREL HABERLER 70 bin lira değerindeki motosikleti böyle çaldı
70 bin liralık motosikletin çalınma anı, kamerada
YEREL HABERLER 70 bin liralık motosikletin çalınma anı, kamerada
DOSABSİAD ve İMSİAD, Bursa'nın geleceğini konuştu
YEREL HABERLER DOSABSİAD ve İMSİAD, Bursa'nın geleceğini konuştu
Mudanya'da 30 bin metrekare parke çalışması
YEREL HABERLER Mudanya'da 30 bin metrekare parke çalışması
Uyuşturucu tacirleri kıskıvrak yakalandı
YEREL HABERLER Uyuşturucu tacirleri kıskıvrak yakalandı
Karacabey’de yardım işlerine hayırseverlerin desteği çığ gibi
YEREL HABERLER Karacabey’de yardım işlerine hayırseverlerin desteği ...
Bursalılara lodos ikazı
YEREL HABERLER Bursalılara lodos ikazı
İnegöl’de kaçak yapıya geçit yok
YEREL HABERLER İnegöl’de kaçak yapıya geçit yok