Bursa'da su kesintisi

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Bursa'nın Yıldırım ve Gürsu ilçelerinde su kesintisi yapılacak.

Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü İçme Suyu Dâiresi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında Yıldırım Demetevler, İsabey, Karapınar, Değirmenönü mahalleleri ve civarında; Gürsu’nun Yenidoğan ve Kurtuluş mahalleleri civarında 11.02.2021 Paerşembe günü, 10.00 18.00 saatleri arasında su kesintisi yapılacak.

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