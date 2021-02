Özhan gönüllüleri sokak hayvanlarını unutmadı

Özhan Marketler Zinciri çalışanlarından oluşan Özhan Gönüllüleri Topluluğu, sokak hayvanları için oluşturduğu sosyal sorumluluk projesiyle bir kez daha takdir topladı.

Sokak hayvanları için verdikleri destekleri sürdüren gönüllüler topluluğu bu yılı da es geçmedi. Topluluk üyeleri sokak hayvanlarının bakım ve tedavisinin yürütüldüğü Pati Sev Bakım Merkezi’ne yaptıkları ziyarette hayvanlarla yakından ilgilendi. Merkezle ilgili yetkililerden bilgi alan gönüllüler, ziyaretin ardından yanlarında getirdikleri kuru ve yaş mamaları görevlilere teslim etti.

Gönüllüler Topluluğu Başkanı Yener Kaptan, "Bu soğuk kış günlerinde can dostlarımız için başlattığımız kampanyaya tüm kalbiyle destek olan, katkı sağlayan, canlarımıza can olan değerli müşterilerimize ve kıymetli çalışanlarımıza verdikleri destekler için teşekkür ederim. Barınaklardaki tüm canların en kısa zamanda çok sevilecekleri yuvalarına kavuşmasını canı gönülden dilerim" dedi.

Mağazaların Reklam ve Halkla İlişkiler Müdürü Ayşen Yılmaz ise, "Her yıl olduğu gibi bu yıl da sokak hayvanları için üzerimize düşeni yaptık. Hayvan sever müşterilerimizle mağazalarımızda bir kampanya yürüttük. Bu kampanyadan toplanan mamalarla, firmamız tarafından bağışlanan mamaları birleştirip buradaki hayvanlar için değerlendirdik. Projemize her yıl destek veren değerli müşterilerimize ve ekip arkadaşlarıma duyarlılıkları için çok teşekkür ederim" şeklinde konuştu.

