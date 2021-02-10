İhtiyar delikanlı traktör kullanmadan çiftçilik yapıyor

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde çiftçilik yapan 80 yaşındaki Cemalettin Sevinç, çalışkanlığı ile gençlere taş çıkartıyor.

İleri yaşına rağmen bütün işlerini kendisi gören Cemalettin Sevinç, her yıl onlarca dönüm tarlayı tek başına işleyererek mahsûlünü yine kendisi topluyor. İlçeye 45 kilometre mesafadeki kırsal Çiviliçam Mahallesi’nde ikamet eden 3 torun sahibi Cemalettin Sevinç, tarım takvimine göre üreticilerin yulaf ektiği bugünlerde 40 dönüm tarlayı yalnız başına ekerek, çalışkanlığı ile gençlere örnek oluyor.

Orhaneli sınırındaki 125 nüfuslu kırsal Çiviliçam Mahallesi’nde gençlik yıllarında bahçe ve tarla işlerinde çalışarak dinç kaldığını ifade eden Sevinç, daha çok hayvan yemi olarak kullanılan çavdar ve yulaf gibi kuru tarım bitkisi yetiştirdiklerini söyledi.

“İşleyen demir ışıldar” diye konuşan 80 yaşındaki Cemalettin Sevinç, “ Orman köyünde yaşıyoruz. Bu bölgenin havası temizdir. Gençken, tarlamızı, bahçemizi ekip biçerdik. Bu yaşımızda hâlâ çalışmaya devam etmek beni daha dinç tutuyor. Beslenmeme dikkat ediyorum ve sıhhatli kalmaya çalışıyorum. Boş zamanlarım da köylülerimizin yardımına koşuyorum. Tarlada çalışan varsa elimden geldiği kadar onlara destek oluyorum. Makineden ziyâde eski usûl ürünümüzü eker, gübremizi atarız. Allah sağlık verdikçe işimize devam edeceğiz” dedi.

Çiviliçam Muhtarı Özcan Aydemir’de Cemalettin Sevinç’in köyün en yaşlılarından olduğunu söyleyerek, “Bütün köylüler onu çok sever. O da hiçbir zaman boş kalmaz. Herkese yardımcı olur, kendi işini kendi görmeyi sever” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.