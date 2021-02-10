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TIR'ın motosikletliye çarpma anı kask kamerasında

DHA

TIR'ın motosikletliye çarpma anı kask kamerasında


Derya EVREN-Mehmet İNAN/BURSA, (DHA)BURSA'da, Hikmet Dırmık'ın (27) kullandığı motosiklete arkadan gelen TIR çarptı. Dırmak'ın TIR'ın altında kalmaktan son anda kurtulduğu kaza, kask kamerası tarafından görüntülendi.  Dırmık, "Hala trafikte TIR gördüğüm zaman korkuyorum" dedi.
Olay, geçen yıl ekim ayında, Nilüfer ilçesi Bursa-İzmir kara yolunda meydana geldi. Bir kafeteryada yönetici olan Hikmet Dırmık, iş görüşmesine gitmek için motosikletiyle yola çıktı. Arkadan gelen TIR şoförü, kornaya basarak Dırmık'tan yol vermesini istedi.  Dırmık ise TIR şoförünü takip mesafesi konusunda uyardı. Uyarıları dikkate almayan TIR şoförü, Dırmık'ı geçmeye çalışırken motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosikletiyle yola savrulan Dırmık, TIR'ın altında kalmaktan son anda kurtuldu. Kazanın ardından Hikmet Dırmık'ın yardımına yoldan geçen sürücüler koştu. TIR sürücüsü ise aracını park edip, Dırmık'ın yanına geldi ancak polisler gelmeden kaçtı. Dırmık, TIR şoföründen şikayetçi oldu.
KAZA KASK KAMERASINDA
Kaza anı, Dırmık'ın kask kamerasına yansıdı. Kamera görüntülerinde, Dırmık´ın korna çalarak el işaretleri yaparak, TIR şöförünü uyarması ile kaza anında Hikmet Dırmık'ın motosikletiyle
yola savrulması, sonrasında ise TIR sürücüsünün aracından inip, tavırlar sergilemesi görülüyor.
Kazanın üzerinden 5 ay geçmesine rağmen TIR sürücüsünün bulunamadığını belirten Dırmık, "İş görüşmesine gidecektim. Burası ana yol olduğu için TIR´lar geçiyor ve çoğu zaman yolu kapatıyor. Ben şeridimi değiştirmeden devam ederken, bir TIR sürücüsü arkamdan gelmeye başladı, yaklaşık 10 kilometre boyunca beni taciz etti. Ben mesafeyi koruması için el hareketi yaptım ama kendisi de bana el kol işareti ile karşılık verdi. En son şu an bulunduğum yere gelmeden yaklaşık 100 metre önce tamamen arkamı kapattı ve arada bir plakama değmeye başladı. Ben TIR´ın dorsesinden arkayı göremediğim için şeridimi de değiştirip, kaçamadım. Sağa sinyal verdim ama arkadan araç gelip gelmediğini göremediğim için geçemedim. Daha sonra başka bir araç geldi sağdan. Onun çıkmasıyla birlikte benim olduğum şeritte, benim geçmemi beklemeden hafif solumdan geçerken beni altına aldı" diye konuştu.
`TEKERLEKLER, KAFAMIN HEMEN YANINDAN GEÇTİ´
Kaza anında kask kamerasının kayıtta olduğunu belirten Dırmık, "Ben sağa doğru kırarak kendimi yere attım ve cenin pozisyonu aldım. Sürükleniyordum ve ön tekerlekler kafamın hemen yanından geçti. Başka araçlar beni fark edince mesafelerini koruyarak, beni korudular ama bana çarpan kişi 30-40 metre ileride zorla durduruldu. Yanıma geldiğinde el kol hareketleri yaptı. Bana `Seni görmedim´ dedi. Yaklaşık 10 dakika trafikte atıştığı birini nasıl görmedi bilmiyorum. Telefonla konuşurken, gidip motorumu kaldırdı ve `Bir şey yok´ dedi. Ben motorun arkasında tutanak ararken o hiçbir şey olmadan yoluna devam edip, gitti. Ben motorluyum. Büyük ihtimal onun için sinektim ve beni ezdi geçti. Ben burada tek başıma kaldım. Daha sonra polise gidip şikayetçi oldum. Muhtemelen o gün beni bırakıp giden kişi, ne ailesine ne de çalıştığı kuruma birine çarptığını söylemedi. Benim hem maddi hem de manevi olarak zararım var. Kırık bir kemiğim vardı, kazadan sonra onarılamadı, psikolojim çok bozuldu. Hala trafikte TIR gördüğüm zaman korkuyorum ve otobüslere binemiyorum. Kolumu alçıya alacaklardı çalışmak zorunda olduğum için alamadım. Psikolojik olarak da iz bıraktı" dedi.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Derya EVREN-Mehmet İNAN
2021-02-10 12:32:34

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