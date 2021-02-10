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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

BUSKİ’ye çifte kalite belgesi

İHA

BUSKİ’ye çifte kalite belgesi

Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü, sahip olduğu kalite belgelerine son olarak ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi ve ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi belgelerini de ekleyerek, toplam belge sayısını 7’ye çıkarmayı başardı. ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi ile ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi belgelerini Türkiye’de TSE'den ilk alan su ve kanalizasyon idâresi olan BUSKİ, ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi belgesiyle birlikte bir ilke daha imza atmış oldu. Kalite belgelerini Türk Standartları Enstitüsü (TSE) Başkanı Prof.Dr.Adem Şahin’in elinden alan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Türkiye çapında örnek ve lider kurum olmaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi.
Büyükşehir Belediyesi binasında gerçekleştirilen ziyarette TSE Başkanı Prof.Dr.Adem Şahin tarafından takdim edilen 2 yeni belge ile toplam belge sayısını 7’ye çıkartan BUSKİ, müşteri memnuniyetine önem veren ve çevre dostu bir kurum olma yolundaki kararlılığını tescillemiş oldu. BUSKİ, Kalite Yönetim Sistemi belgesinin ardından sırasıyla 17025 Laboratuvar Akreditasyon Yönetim Sistemi, 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi, 14001 Çevre Yönetim Sistemi ve 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi belgelerine sahip oldu. BUSKİ, şimdi de ISO 50001:2018 Enerji Yönetim Sistemi ve ISO 10002:2018 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi belgelerini bünyesine katarak, alanında Türkiye’nin örnek kurumu hâline geldi.
Belge takdim töreninde konuşan Başkan Alinur Aktaş, Büyükşehir Belediyesi olarak BUSKİ mârifetiyle bir yandan iklim değişikliği ve hidrolojik kuraklığın beraberinde getirdiği olumsuzluklar ile mücadele ederken, diğer yandan mükemmel kurum olma yolunda kararlı çalışmaları sürdürdüklerini söyledi. Kalite belgelerinin Bursa’ya hayırlı olması dileğinde bulunan Başkan Aktaş, Bursalılara hak etmiş oldukları mükemmellikte hizmeti götürmek için canla başla çalışmaya devam edeceklerini ifade etti.
Kalite belgelerini Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’a teslim eden TSE Başkanı Prof.Dr. Adem Şahin ise TS ISO 10002: 2018 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi belgesine ‘müşterilerine memnuniyetin ötesinde hizmet vermeyi isteyen’ işletmelerin sahip olduğunu anlattı. TS EN ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi belgesinin de enerji maliyetlerinin düşürülmesi ve verimin artırılmasında, çevrenin korunmasında gerekli hazırlıkların yeterli olduğunu ifade ettiğini vurgulayan Şahin, “Yönetim sistemleri belgelerimizin BUSKİ Genel Müdürlüğü’ne hayırlı olmasına temenni ederim. Belgelerin hazırlanmasında, süreçlerin yürütülmesinde emeği geçenlere teşekkür ediyorum” dedi.
BUSKİ Genel Müdürü Güngör Gülenç ile TSE Bursa Bölge Müdürü Mehmet Hüsrev’in de hazır bulunduğu toplantıda Başkan Aktaş, Prof.Dr. Şahin’e ‘üzerinde Bursa’ya ait figürlerin yer aldığı’ ipek tablo hediye etti.

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