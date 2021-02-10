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GUHEM, Millî Uzay Programı’na güç katacak BTSO Yönetim Kurulu Başkanı Burkay;

İHA

GUHEM, Millî Uzay Programı’na güç katacak BTSO Yönetim Kurulu Başkanı Burkay;

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası’nın (BTSO) 2013 yılında ortaya koyduğu vizyonla hayata geçen Türkiye’nin ilk uzay temalı eğitim merkezi Gökmen Uzay Havacılık Eğitim Merkezi (GUHEM), Milli Uzay Programı hedeflerine ve stratejisine güç katacak.
Bursa iş dünyasının çatı kuruluşu BTSO tarafından, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın destekleri, Bursa Büyükşehir Belediyesi ve TÜBİTAK işbirliğinde hayata geçen GUHEM, Türkiye’nin uzay ve havacılık yolculuğuna önemli bir katkı sağlıyor. Türkiye’de ilk kez hazırlanan Milli Uzay Programı hedeflerini kamuoyuyla paylaşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, konuşmasında Bursa’ya kazandırılan GUHEM’e de yer verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin uzay havacılık temalı ilk bilim merkezi GUHEM’in 2020 yılında Bursa’da hayata geçtiğini belirterek, bu tür yatırımlarla uzay çalışmalarının gençler ve araştırmacılar nezdinde câzibesinin artmasını hedeflediklerini vurguladı.
BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Türkiye’nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın vizyonu doğrultusunda, ‘Millî Teknoloji Güçlü Sanayi’ hamlesiyle kendi hedefleri, imkan ve kabiliyetleri doğrultusunda yeni bir dönüşüm hamlesi başlattığını söyledi. BTSO’da göreve başladıkları 2013 yılından itibaren Türkiye’nin kalkınma hedefleriyle bütünleşen projeleri hayata geçirdiklerine işaret eden Başkan Burkay, “Özellikle otomotiv ve makine gibi sektörlerdeki firmaların üretim yeteneklerini uzay, havacılık, savunma, nano teknoloji, kompozit malzemeler ve mekatronik gibi ileri teknoloji gerektiren alanlara dönüştürmeyi hedefledik. BTSO çatısı altında kümelenme modeliyle bir araya gelen firmalarımız, ROKETSAN, HAVELSAN, ASELSAN, TAİ ve TEİ gibi savunma sanayinin en önemli kuruluşları için alt sistem üreticileri ve tedarikçileri haline geldi.” dedi.
“Genç kuşağa ilham olacak”
GUHEM’in Türkiye’nin uzay ve havacılık alanındaki yolculuğunda yeni bir kilometre taşı olduğuna işaret eden BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, “Bizleri yüksek teknolojili üretim ve sanayideki dönüşüm hedeflerimize taşıyacak temel dinamiklerden biri de özgüveni yüksek gençlerimizle hayâllerdeki sınırları ortadan kaldırmak ve yeni neslin yüreklerinde uzay ve havacılık konusunda heyecan oluşturmaktır. Oda olarak 2013 yılında ortaya koyduğumuz hedef ve vizyonla Bursamız için bir hayâli daha gerçekleştirdik. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın destekleri, Büyükşehir Belediyemiz ve TÜBİTAK’ın işbirliğiyle kentimize kazandırdığımız GUHEM, Cumhurbaşkanımızın ülkemizi uzay ligine taşıma kararlılığı doğrultusunda uzay ve havacılık yolculuğunda Bursa’ya yeni bir misyon yüklemektedir” dedi.
BTSO Başkanı Burkay, GUHEM’in kurulduğu 13 bin metrekarelik alanda uçuş okulu, mekatronik laboratuvarı ve simülatörler gibi pek çok ufuk açıcı düzenekle alanında Avrupa’nın en büyük, dünyanın ise sayılı merkezleri arasında yer aldığını vurguladı. GUHEM’in Türkiye’nin ‘Gökmen’i olmayı hayal eden çocuk ve genç nesle ufuk kazandıracağını ifade eden Burkay, “Hayalleri büyük olanın geleceği de büyük olacaktır. GUHEM gibi yeni nesillerin ufkunu açan merkezlerimizle birlikte üretken zihinlerimizin kabiliyeti ve teknolojideki dönüşüm hamlemiz, Bursa’mızı ve ülkemizi dünya vitrininde çok daha güçlü bir konuma yükseltecektir. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından ilk kez tanıtılan ülkemizin uzay politikaları ülkemizin uzay alanında gelecek hedeflerine yeni bir vizyon kazandıracaktır. GUHEM de Millî Uzay Programı’nın stratejileri ve hedeflerine güç katacaktır.”
GUHEM, 13 bin 500 metrekare alanda kuruldu. Tamamı yerli, uzay ve havacılıkla ilgili eğitim amaçlı 154 interaktif düzenek, havacılık öğrenme ve uzay inovasyon merkezi ile birbirinden farklı uygulamaların yer aldığı GUHEM'in ilk katında modern uçuş simülatörleri bulunuyor. "Uzay Katı" olarak adlandırılan ikinci katta ise atmosfer olayları, güneş sistemi, gezegenler ve galaksilere ilişkin bilgiler sunuyor. Mimarîsiyle dikkati çeken, uluslararası jüri kurulu tarafından bugünün ve geleceğin en iyi yapılarının seçildiği 2019 Avrupa Gayrimenkul Ödülleri'nde (European Property Awards 2019) "Kamusal Yapılar" kategorisinde ödül alan merkez Avrupa’nın en iyi, dünyanın ise en iyi 5 merkezinden biri olarak hayata geçirildi. Merkez, salgının etkisinin azaltmasıyla birlikte önümüzdeki dönemde ziyaretçilerini ağırlayacak.

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