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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Atık yağını biriktirene hediye verilecek

İHA

Atık yağını biriktirene hediye verilecek

İnegöl Belediyesi, yeraltı sularını kirleten atık yağlarla ilgili yeni bir kampanya başlattı. Her hafta zarşamba günü 153 hattına bildirilmesi doğrultusunda atık yağların evlerde alındığını hatırlatan Belediye Başkanı Alper Taban, atık yağlar karşılığında belirli hediyeler dağıtılacağını söyledi.
İnegöl Belediyesi, çevreye ciddi zararları bulunan atık yağlarla ilgili yeni bir uygulama başlattı. Atık yağların bertaraf edilmesi için Kolza Biodizel firmasıyla anlaşma sağlandı. Vatandaşların da atık yağları toplayıp belediyeye teslim etmesi adına teşvik edici bir kampanya başlatıldı. Her hafta çarşamba günü 153 hattına bildirilmesi doğrultusunda İnegöl Belediyesi tarafından evlerden toplanacak atık yağlar karşılığında çeşitli hediyeler takdim edilecek.
Belediye Başkanı Alper Taban, bugün beraberindeki Başkan Yardımcısı Fevzi Dülger, Kolza Biodizel Atık Yağ Geri Dönüşüm firması yetkilisi Haydar Eroğlu ve Temizlik İşleri Müdürü Serdar Zorluer ile birlikte basın toplantısı düzenledi. 11.00’da İnegöl Belediyesi encümen salonunda yapılan basın açıklamasında konuşan Başkan Taban, “Bugün atık yağ çalışmamızla ilgili bir protokol imzalamak ve yapacağımız kampanyayı duyurmak için bir aradayız. Malumunuz temizlik üzerine, çevre bilinci üzerine başlattığımız çalışmalarımız, hedeflerimiz var. Temiz İnegöl bilincinin her bireye yerleşmesi adına, kirletmeyen insanların yaşadığı şehir olan İnegöl’ü kurgulamak üzere çok yoğun şekilde çalışıyoruz” dedi.
Atık yağların toplanmasıyla ilgili bir araya geldiklerini hatırlatan Taban, şöyle devam etti: “Atık yağ deyip geçmeyelim, çünkü ciddi manada çevreyle etkileşimi olan bir ürün atık yağlar. Atık yağların doğayla etkileşimini şöyle anlatabiliriz; lavabomuza giden 1 litre atık yağ yaklaşık 1 milyon litrelik suyu tahrip ediyor. Yine aynı şekilde gri su dediğimiz deterjanlarla, sıvı yağın birleşmesiyle beraber çok ciddi anlamda katılarak giderlerimizi tıkayabiliyor. Daha evvel de atık yağlarımızı topluyorduk ama bundan sonra vatandaşımızı da bu sürece teşvik edecek şekilde bunu yürütmek istiyoruz. Burada görmüş olduğunuz malzemeleri bizlere yağlarını biriktirip teslim eden vatandaşlarımıza hediye edeceğiz. Atık yağları her çarşamba günü 153 hattına bildirilmesi durumunda gelip evlerinizden alıyoruz. Artık bununla da yetinmeyeceğiz, bize bu bitkisel yağları biriktirip veren vatandaşlarımıza 1 litre yağ karşılığında bulaşık süngeri veya bulaşık bezi, 3 litre yağ biriktirilmesi durumunda baharatlık veya saklama kabı, 5 litre yağ karşılığında ise servis tabağı, yemek tabağı gibi hediyelerimizi vereceğiz. Burada amaç aslında hediyeden ziyade vatandaşımızdaki bilinci arttırmak. Çünkü döktüğümüz her sıvı yağ, nebatî yağ toprağa, suya, doğaya zarar veriyor.”

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