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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gemlik Belediyesi’nden e-imar hamlesi

İHA

Gemlik Belediyesi’nden e-imar hamlesi

Gemlik Belediyesi, imar uygulamalarını internet ortamına taşıdı.
Elektronik imar uygulamaları sistemi sayesinde yurttaşlar artık belediyeye gelmeden imar durumu sorgulayabilecek. İmar durumundaki plan notlarını öğrenebilecek, haritada bu parseli görebilecek ve ilçe planlarında bulunan parsellere bakabilecek.
Gemlik Belediyesinin yurttaşların imar işlerini hiç bekletmeden hâlledebilmesini sağlayan sistem hakkında konuşan Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, “Gemlik Belediyesi olarak hemşerilerimizin işlemlerini kolaylaştıracak adımları atmayı aralıksız sürdüreceğiz. Bilhassa pandemi döneminde imar müdürlüğümüzün yoğunluğunun bir kısmını şu an çevrimiçi platformdaki verdiğimiz hizmetler oluşturuyordu. Hemşerilerimiz artık mesai saatlerine bakmaksızın imar durumu sorgulama, plan notlarını kontrol etme ve ilçe planlarındaki parselleri görmek gibi birçok işlemi web sitemizden gerçekleştirebilecek. Bütün Gemliklilerin işlemlerini en hızlı şekilde yapabilmeleri için teknolojinin imkânlarından faydalanmaya çalışıyor, çağın gereksinimlerine göre vatandaşlarımıza en iyi ve en kaliteli hizmeti vermek için teknolojik yatırımlarımıza aralıksız devam ediyoruz" şeklinde konuştu.
Eimar nedir?
Eimar uygulaması ile yapılabilecek birçok sorgulama işlemi mevcut. Uygulama sayesinde yapılabilecek sorgulama işlemleri arasında imar durum belgelerine (ada/parsel ve/veya adres bilgilerinden) ulaşmak mümkün. Bununla birlikte kent rehberi içerisinden çalışabilirlik, güncel plan kararları ve plan notları ve kısıtlama kararlarına erişim de eimar uygulaması ile mümkün.

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