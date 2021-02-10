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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Akademik odalara proje tanıtıldı

İHA

Akademik odalara proje tanıtıldı

Nilüfer Belediyesi tarafından hazırlanan ve “Ekokent” adıyla bilinen Nilüfer Batı Gelişme Bölgesi Uygulama İmar Plânı’nın son hâli akademik odalarla paylaşıldı.
Nilüfer Belediyesi tarafından 2010 yılında çalışmalarına başlanan Nilüfer Batı Gelişme Bölgesi Uygulama İmar Plânı, TMMOB’a bağlı meslek odalarıyla bir kez daha paylaşıldı. Yıllardır hayata geçirilemeyen ve Nilüfer Belediye Meclisi’nden 6. kez kabul edilerek Büyükşehir Belediye Meclisi’ne gönderilen Nilüfer Batı Gelişme Bölgesi Uygulama İmar Plânı, şehrin batısında 600 hektarlık alanı ele alıyor.
Nilüfer Belediyesi’ne bağlı Kayapa, Hasanağa ve Görükle sınırları içinde kalan plân, Bursa kent merkezi ile entegre, yüksek altyapı ve çevre standartlarına sahip, şehir içi ulaşımında yayalara, bisiklete, insan ve çevre sağlığına öncelik veren, komşuluk kültürüne de imkan sağlayacak şekilde hazırlandı.
Sürdürülebilir kent kavramı göz önünde bulundurularak hazırlanan 1/1000 ölçekli Nilüfer Batı Gelişme Bölgesi Uygulama İmar Planı, ekolojik kriterler gözetilerek, doğa ve topografya ile uyumlu, bütüncül plan anlayışıyla ve katılımcı bir süreçle yürütüldü.
Nilüfer Belediyesi tarafından bir an önce tamamlanarak Bursa’ya kazandırılmak istenen proje bir yandan Büyükşehir Belediyesi’nden onay beklerken bir yandan da ilgili paydaşlara sunuluyor.
10 yıllık sürecin sonunda değişen yönetmeliklere göre son düzenlemeler yapılarak yeniden onaya gönderilen projenin son hâli, Nilüfer Belediyesi Barış Meclisi’nde yapılan toplantıyla TMMOB’a bağlı meslek odalarının temsilcilerine sunuldu. Toplantıda projeye ilişkin fikirler paylaşıldı.

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