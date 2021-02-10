Bursa jandarmasından siber suçlara yönelik operasyon

Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Siber Suçlara yönelik operasyonda çok sayıda çok sayıda yasa dışı bahis sitesine erişim engellendi.

Bursa İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Ocak ayında yapılan denetim ve operasyonlarda, yurt dışı kaynaklı yayın yapan 220 yasadışı bahis sitesi, 140 müstehcen içerikli web sitesine erişim engellendi.

Oltalama (Phishing) yöntemiyle vatandaşların kredi kartı bilgilerini ele geçirmeye çalışan 15 web sitesi USOM (Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi’ne) bildirilerek erişim engellenmesi sağlandı. Terör Örgütü Propagandası yaptığı tespit edilen 2 web sitesi incelenerek Mahkeme Kararıyla erişim engellenmesi sağlandı.

Diğer yanda, 8 sosyal medya hesabı kullanıcısına Tehdit, Hakaret, Terör Örgütü Propagandası, Tüzel Kişilik Haklarını İhlal ve Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini Kurum ve Organlarını Aşağılama suçundan, 25 sosyal medya hesabı kullanıcısına Covid19 Tedbirlerini İhlal ve ayrıca 5 şahsa da Bilişim Sistemlerini Kullanarak Dolandırıcılık suçundan işlem yapıldı.

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