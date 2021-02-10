Bursaspor-Tuzlaspor maçı öncesi meteorolojiden uyarı geldi

TFF 1. Lig’in 21’inci haftasında Pazartesi akşamı oynanacak BursasporTuzlaspor maçı öncesi meteorolojiden Bursa’ya uyarı geldi. Son yılların en etkili kar yağışının beklendiği açıklanırken, Bursa Büyükşehir Belediyesi Stadyumu’nda oynanacak olan maçın da bu durumdan etkilenebileceği öğrenildi.

TFF 1. Lig’in 21’inci haftasında Pazartesi günü saat 19.00’da oynanacak olan BursasporTuzlaspor maçı öncesinde kar yağışı uyarısı yapıldı. Bursa’da Pazar gününden itibaren etkisini gösterecek olan ve 45 gün sürmesi beklenilen kar yağışı öncesi gözler Bursa Büyükşehir Belediyesi Stadyumu’na çevrildi. Yetkililer, son yılların en etkili kar yağışını beklediklerini belirtirken, Bursaspor yönetimi de bu konuda önlemler almaya başladı. Ancak kar yağışının beklenilen düzeyde yağması göz önünde bulundurulduğunda maçın ileri bir tarihe ertelenmesi de söz konusu olabileceği düşünülüyor. Saat 19.00’da başlayacak olan BursasporTuzlaspor maçı esnasında hava sıcaklığı eksi 3 derece olacak.

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