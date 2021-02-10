Apartman girişindeki bisikletin çalınma anı kamerada

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Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa), (DHA)BURSA'nın İnegöl ilçesinde, bir apartmanın girişindeki bisikletin çalınma anı, güvenlik kamerasına yansıdı.

Hırsızlık olayı, geçen hafta, İnegöl ilçesi Mesudiye Mahallesi Harman Sokak´taki bir apartmanın girişinde meydana geldi. Binanın girişine bırakılan bisiklet, üzerinde kapüşonlu mont bulunan maskeli bir kişi tarafından çalındı. Bisikletinin yerinde oladığını fark eden Sabri Kula da polise şikayette bulundu.

Polis ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Bisikletin çalınma anı, binanın güvenlik kameralarına yansıdı. DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ

2021-02-10 16:28:00



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