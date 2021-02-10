75 sokakta kaldırım çalışması sürüyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

75 sokakta kaldırım çalışması sürüyor

İHA

75 sokakta kaldırım çalışması sürüyor

İnegöl Belediyesi, Yeni Mahallede 75 ayrı sokakta kaldırım çalışması gerçekleştiriyor.
İlçenin dört bir yanında hizmet seferberliğini sürdüren İnegöl Belediyesi, çalışmalarına aralıksız devam ediyor kapsamda Alanyurt bölgesi Yeni Mahallede 75 sokakta kaldırım inşaatına başlandı. 8 bin metrekare parke taşı ile 8 bin metretül bordür kullanılacağı ifade edildi.
Belediye Başkanı Alper Taban, beraberindeki heyetle birlikte çalışmaları yerinde inceledi. Alper Taban, “Yeni Mahalle’de trotuar ve bordür çalışmalarını yerinde incelemek üzere buradayız. Mahallelerimizde alt yapı çalışmalarını, kaldırım ve yol kaplama çalışmalarını hızla sürdürüyoruz. Bilindiği üzere Cumhuriyet ve Fatih Mahallerimizde ciddi bir girişimle eksikleri tamamlamak adına bir çalışma yaptık. Yapılaşmanın tamamlandığı mahallelerimizde ortaya çıkan eksiklikleri gidermek adına dönem dönem çalışmalar yapıyoruz. Bugün yeni mahallede uzun soluklu olarak devam ettireceğimiz bir çalışma için buradayız. Şuan da bulunduğumuz alanda Sahara ve Şirinevler Sokak’tan başlayan çalışma yaklaşık 70 civarında sokağı kapsayacak. Yaklaşık 500 bin liralık bir yatırım. Çalışmanın tamamlanmasıyla mahallemizin de bir eksiği giderilmiş olacak. Vatandaşımız yaptığımız kaldırımları kullanarak hem güvenli hem de konforlu ve temiz bir şekilde gideceği istikamete doğru kullanabilecek. Kaldırımlarımız tabiri caizse şehrimizin gerdanlığı gibidir. En iyi işçilik ve uygulamalarla inşa etmek zorundayız. Çalışmada emeği geçen arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Çalışmalarımız tamamlandığında mahallemizde güzel bir görüntü ortaya çıkacak. Yeni Mahalledeki çalışma kapsamında yaklaşık 8 bin metrekarelik bir parke taşı uygulaması yapacağız. Çalışmalarımız ihtiyaç ve öncelik sırasına göre diğer mahallelerimizde de devam edecek. Yapılan Çalışmanın hayırlı olmasını temenni ediyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Ülker: “Yanlı hakem kararlarından bıktık”
YEREL HABERLER Ülker: “Yanlı hakem kararlarından bıktık”
Apartman girişindeki bisikletin çalınma anı kamerada
YEREL HABERLER Apartman girişindeki bisikletin çalınma anı kamerada
Bursaspor Teknik Direktörü Mustafa Er, İHA’ya özel açıklamalarda bulundu: “Mücadelemizin karşılığını puan olarak alamadık” “Bursaspor’da Vakıfköy olduğu sürece eksik oyuncu olmaz”
YEREL HABERLER Bursaspor Teknik Direktörü Mustafa Er, İHA’ya özel ...
“Bursa’nın hafızası tazeleniyor Usta gazeteci hatıralarını anlattı
YEREL HABERLER “Bursa’nın hafızası tazeleniyor Usta gazeteci ...
Şehidin adı İnkaya'daki doğduğu sokağa verildi
YEREL HABERLER Şehidin adı İnkaya'daki doğduğu sokağa verildi
Bursaspor-Tuzlaspor maçı öncesi meteorolojiden uyarı geldi
YEREL HABERLER Bursaspor-Tuzlaspor maçı öncesi meteorolojiden uyarı ...
Bursa'da 20 kilo uyuşturucu ele geçirildi
YEREL HABERLER Bursa'da 20 kilo uyuşturucu ele geçirildi
Bursa jandarmasından siber suçlara yönelik operasyon
YEREL HABERLER Bursa jandarmasından siber suçlara yönelik operasyon
Akademik odalara proje tanıtıldı
YEREL HABERLER Akademik odalara proje tanıtıldı
Gemlik Belediyesi’nden e-imar hamlesi
YEREL HABERLER Gemlik Belediyesi’nden e-imar hamlesi
Atık yağını biriktirene hediye verilecek
YEREL HABERLER Atık yağını biriktirene hediye verilecek
Rögar kapağı hırsızı suçüstü yakalandı
YEREL HABERLER Rögar kapağı hırsızı suçüstü yakalandı
Annesi kaçırıldığını öne sürdü, kızından yanıt geldi; "18 yaşındayım, rızamla gittim"
YEREL HABERLER Annesi kaçırıldığını öne sürdü, kızından yanıt geldi; ...
Epilepsi hastaları toplumdan soyutlanmamalı
YEREL HABERLER Epilepsi hastaları toplumdan soyutlanmamalı
GUHEM, Millî Uzay Programı’na güç katacak BTSO Yönetim Kurulu Başkanı Burkay;
YEREL HABERLER GUHEM, Millî Uzay Programı’na güç katacak BTSO ...
BUSKİ’ye çifte kalite belgesi
YEREL HABERLER BUSKİ’ye çifte kalite belgesi
Bursaspor yenilgilerden ders çıkartıyor
YEREL HABERLER Bursaspor yenilgilerden ders çıkartıyor
Sprey boyalı duvarlara tepki
YEREL HABERLER Sprey boyalı duvarlara tepki
TIR'ın motosikletliye çarpma anı kask kamerasında
YEREL HABERLER TIR'ın motosikletliye çarpma anı kask kamerasında
Bursa'da 3 mermiyle vurulmuş Murat Bahadır'ın cansız beden bulundu
YEREL HABERLER Bursa'da 3 mermiyle vurulmuş Murat Bahadır'ın cansız ...
İhtiyar delikanlı traktör kullanmadan çiftçilik yapıyor
YEREL HABERLER İhtiyar delikanlı traktör kullanmadan çiftçilik ...
Apollonia Nekropol Arkeoparkı’nda titiz çalışma
YEREL HABERLER Apollonia Nekropol Arkeoparkı’nda titiz çalışma
Bursa'da silahla vurulduktan sonra yol kenarına atılan erkek cesedi bulundu Yol kenarında silahla vurulan erkek cesedi bulundu
YEREL HABERLER Bursa'da silahla vurulduktan sonra yol kenarına ...
Başkan Sertaslan özel çocuklarla saksı boyadı
YEREL HABERLER Başkan Sertaslan özel çocuklarla saksı boyadı