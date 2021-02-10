Şehit Uzman Çavuş Selçuk Beki'nin ismi, doğduğu evin sokağına verildi



Yasin KESKİN/ KARACABEY (Bursa), (DHA)-ŞIRNAK'ta 2016 yılında şehit olan Uzman Çavuş Selçuk Beki'nin ismi, Bursa'nın Karacabey ilçesi İnkaya köyünde doğduğu evin bulunduğu sokağa verildi.

12 Mayıs 2016 tarihinde görev yaptığı Şırnak'ta teröristler ile girilen çatışmada ağır yaralanan ve kaldırıldığı Ankara Gülhane Askeri Tıp Akademisi'nde (GATA) 23 Mayıs 2016 günü şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Selçuk Beki'nin ismi, doğduğu evin bulunduğu sokağa verildi.

"Şehitlerimizin isimlerini ebediyete kadar yaşatmak boynumuzun borcudur" diyen İnkaya Köylüleri Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı İdris Yıldız, "Vatan uğruna kanlarını akıtıp, şehit olan tüm şehit ve gazilerimize çok büyük vefa borcumuz var. Haklarını ne yapsak ödeyemeyiz" dedi.

Şehit Selçuk Beki'nin isminin İstanbul Pendik ve Türkiye'nin değişik illerinde okullara verildiğini kaydeden Yıldız, "Köylülerin isteği üzerine, Karacabey Belediyesi şehidimizin isminin baba ocağı olan İnkaya köyündeki doğduğu sokağa verilmesini uygun gördü" diye konuştu.

DHA-Genel Türkiye-Bursa / Karacabey Yasin KESKİN

2021-02-10 17:25:46



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.