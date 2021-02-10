Gümüştepe Koleji'nde her öğrenciye özel sınıfta bursluluk sınavı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gümüştepe Koleji'nde her öğrenciye özel sınıfta bursluluk sınavı

İHA

Gümüştepe Koleji'nde her öğrenciye özel sınıfta bursluluk sınavı

Akademik başarısını kendine özgü uyguladığı eğitimöğretim programları ile harmanlayan Gümüştepe Koleji, eğitim tecrübesini şimdi de yeni öğrencilerle buluşturmaya hazırlanıyor.
Gümüştepe Koleji’nin 20212022 Eğitim Öğretim Yılı “Okula Kabul ve Bursluluk Sınavı” başvuruları başladı. Gümüştepe Koleji bu yıl 4,5,6 ve 7. sınıf kayıtları için tüm okulu, “Okula Kabul ve Bursluluk Sınavı”na açtı. Okula kabul ve bursluluk sınavı, bu yıl salgın şartları sebebiyle her öğrenci için özel sınıflarda birebir olarak gerçekleştirilecek. Bireysel olarak yapılacak okula giriş sınavları için başvurular 0224 451 22 00 numaralı telefondan randevu alınarak yapılabilecek.
Gümüştepe Koleji, Milli Eğitim Bakanlığı müfredatının yanı sıra anaokulu, ilk ve ortaokulda, Uluslararası Bakalorya’nın (IB) geliştirdiği eğitim programlarını kullanıyor. Fark oluşturan ve öğrencileri akademik çalışmaların yanı sıra kişisel gelişimlerinde üstün başarıya ulaşmaları için teşvik eden IB, yaşam boyu öğrenme arayışına ilham vermeyi hedefliyor. Gümüştepe Koleji, Uluslararası Bakalorya’nın anaokulu ve ilkokul öğrencilerine yönelik geliştirdiği İlk Yıllar Programı olan PYP (Primary Years Programme) müfredatını uyguluyor. İlk Yıllar Programı PYP; düşünen ve sorgulayan, aynı zamanda insanların farklılıklarına saygılı ve duyarlı, insanî değerlerin şurunda, yerel ve küresel konularda bilgili ve ömür boyu öğrenmeyi hedefliyor.
Orta Yıllar Programı MYP ise; 1216 yaş öğrencileri eleştirel ve düşünür fertler olmaları için teşvik eden bir öğrenim programı. MYP, öğrencileri geleneksel ders disiplinlerindeki çalışmaları ile gerçek dünya arasında bağlantılar kurmaya teşvik ederek, entelektüel gelişimi destekliyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bursalılara fırtına ikazı
YEREL HABERLER Bursalılara fırtına ikazı
- Ulu Hakan’ın vefatının sene-i devriyesine özel sergi Sultan Abdülhamid Bursa’da yâd edildi Dündar: “Bursa’nın 140 yıllık değişimi bu sergide”
YEREL HABERLER - Ulu Hakan’ın vefatının sene-i devriyesine özel ...
Bursaspor Başkanı Erkan Kamat, TFF Başkanı Nihat Özdemir’le görüştü
YEREL HABERLER Bursaspor Başkanı Erkan Kamat, TFF Başkanı Nihat ...
Bursa'da motosiklet hırsızlarına suç üstü
YEREL HABERLER Bursa'da motosiklet hırsızlarına suç üstü
Şehit Uzman Çavuş Selçuk Beki'nin ismi, doğduğu evin sokağına verildi
YEREL HABERLER Şehit Uzman Çavuş Selçuk Beki'nin ismi, doğduğu evin ...
Sultan Abdulhamid Han'ın ölüm yıldönümü
YEREL HABERLER Sultan Abdulhamid Han'ın ölüm yıldönümü
75 sokakta kaldırım çalışması sürüyor
YEREL HABERLER 75 sokakta kaldırım çalışması sürüyor
Ülker: “Yanlı hakem kararlarından bıktık”
YEREL HABERLER Ülker: “Yanlı hakem kararlarından bıktık”
Apartman girişindeki bisikletin çalınma anı kamerada
YEREL HABERLER Apartman girişindeki bisikletin çalınma anı kamerada
Bursaspor Teknik Direktörü Mustafa Er, İHA’ya özel açıklamalarda bulundu: “Mücadelemizin karşılığını puan olarak alamadık” “Bursaspor’da Vakıfköy olduğu sürece eksik oyuncu olmaz”
YEREL HABERLER Bursaspor Teknik Direktörü Mustafa Er, İHA’ya özel ...
“Bursa’nın hafızası tazeleniyor Usta gazeteci hatıralarını anlattı
YEREL HABERLER “Bursa’nın hafızası tazeleniyor Usta gazeteci ...
Şehidin adı İnkaya'daki doğduğu sokağa verildi
YEREL HABERLER Şehidin adı İnkaya'daki doğduğu sokağa verildi
Bursaspor-Tuzlaspor maçı öncesi meteorolojiden uyarı geldi
YEREL HABERLER Bursaspor-Tuzlaspor maçı öncesi meteorolojiden uyarı ...
Bursa'da 20 kilo uyuşturucu ele geçirildi
YEREL HABERLER Bursa'da 20 kilo uyuşturucu ele geçirildi
Bursa jandarmasından siber suçlara yönelik operasyon
YEREL HABERLER Bursa jandarmasından siber suçlara yönelik operasyon
Akademik odalara proje tanıtıldı
YEREL HABERLER Akademik odalara proje tanıtıldı
Gemlik Belediyesi’nden e-imar hamlesi
YEREL HABERLER Gemlik Belediyesi’nden e-imar hamlesi
Atık yağını biriktirene hediye verilecek
YEREL HABERLER Atık yağını biriktirene hediye verilecek
Rögar kapağı hırsızı suçüstü yakalandı
YEREL HABERLER Rögar kapağı hırsızı suçüstü yakalandı
Annesi kaçırıldığını öne sürdü, kızından yanıt geldi; "18 yaşındayım, rızamla gittim"
YEREL HABERLER Annesi kaçırıldığını öne sürdü, kızından yanıt geldi; ...
Epilepsi hastaları toplumdan soyutlanmamalı
YEREL HABERLER Epilepsi hastaları toplumdan soyutlanmamalı
GUHEM, Millî Uzay Programı’na güç katacak BTSO Yönetim Kurulu Başkanı Burkay;
YEREL HABERLER GUHEM, Millî Uzay Programı’na güç katacak BTSO ...
BUSKİ’ye çifte kalite belgesi
YEREL HABERLER BUSKİ’ye çifte kalite belgesi
Bursaspor yenilgilerden ders çıkartıyor
YEREL HABERLER Bursaspor yenilgilerden ders çıkartıyor