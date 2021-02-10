Frutti Extra Bursaspor - Darüşşafaka Tekfen: 68-70



Gürkan DURAL/BURSA,(DHA)SALON: Nilüfer TOFAŞ Spor Salonu

HAKEMLER: Zafer Yılmaz, Kerem Baki, Kaan Büyükçil

FRUTTI EXTRA BURSASPOR: Lamar Anthony Peters 5, Marial Shayok 26, Oğuz Savaş 10, Can Maxim Mutaf, Metin Türen 6, Kenneth Kadji 8, Xavier Munford 2, Ender Arslan 4, Birkan Batuk 2, Justin Earl Tillman 5

DARÜŞŞAFAKA TEKFEN: Erkan Veyseloğlu 2, Joshua Adam Magette 2, Berk Demir 14, Andrew Delano Andrews 16, Grant Alexander Jerrett 10, Sinan Güler 13, Doğuş Özdemiroğlu 4, Ryan Shanahan Luther 5, William Terrell Buford Jr 4, Görkem Doğan

1.PERİYOT: 15-14

DEVRE: 32-37

3.PERİYOT: 49-50

5 FAUL: 35.49 Lamar Anthony Peters (Frutti Extra Bursaspor), 36.39 Grant Alexander Jerrett (Darüşşafaka Tekfen)ING Basketbol Süper Ligi´nin 21. Hafta mücadelesinde Darüşşafaka Tekfen, deplasmanda Frutti Extra Bursaspor´un Andrews´in son saniyelerdeki basketiyle 68-70 yendi.

Nilüfer TOFAŞ Spor Salonu´ndaki mücadele karşılıklı sayılarla başlarken, ev sahibi 5. dakikayı 11-8 önde geçti. Shayok ve Oğuz ile pota altını etkili kullanarak hücumda sayılar üreten Bursa ekibi, başa baş geçen ilk periyodu 15-14´lük skor avantajıyla tamamlamasını bildi.

İkinci periyodun başında Berk´in üst üste kaydettiği sayılarla bir anda ritim bulan İstanbul temsilcisi, 10-0´lık bir seri yakalayarak, skoru da 15-24´e çekti. Birkan´ın turnike basketiyle bu seriye son veren Bursa ekibinde, periyodun sonlarına doğru Shayok-Oğuz ikilisi, hücumda yeniden rol aldı. Fark 3 sayıya kadar düşerken; Jerrett´ın basketiyle konuk ekip soyunma odasına 32-37 üstün gitti.

Dönüşte bu kez periyot başlangıcını iyi yapan Bursa temsilcisi, Ender´in basketi sonrası skoru 39-37 yaparak öne geçti. Daçka, Berk ile hemen cevap verirken bu bölümde üstünlük sürekli olarak el değiştirdi. Periyotta son sözü Buford Jr.´ın serbest atışları söyledi ve final periyoduna konuk ekibin, 49-50´lik skorla başlandı.

Kader periyodunda da başa baş mücadele devam ederken, 35. dakikada 57-57´lik eşitlikle geride kaldı. Her iki ekip de savunmasını sertleştirirken, hücumlarında ise sayılar bulmakta zorlandı. Sinan´ın üst üste sayılarıyla 36. dakikada skoru 57-61´e getiren konuk ekibe, Shayok basketleriyle cevap verdi. Sinan´ın dış atış isabetiyle fark 5´e çıksa da; Kadji ve Metin´in serbest atışları sayıları çevirmesiyle skor 62-64´e geldi.

Maçın son 20 saniyesine 68-68´lik eşitlikle girilirken, bitime 1.8 saniye kala Darüşşafaka Tekfen, Andrews´in orta mesafe basketiyle skoru 68-70´e getirdi. Son hücumda Munford´un top kaybı sonrası, İstanbul temsilcisi parkeden bu skorla galip ayrıldı.DHA-Spor Türkiye-Bursa / Nilüfer Gürkan DURAL

2021-02-10 21:43:46



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