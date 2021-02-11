'Cebimde diş ilacı var' diyen şüphelinin üst aramasında uyuşturucu çıktı



İsmail Hakkı SEYMEN/BURSA, (DHA)BURSA´da kısıtlama saatlerinde bekçilerden kaçamayacağını anlayınca otomobilinde uyuma numarası yapan Mehmet Y. (29) yakalanınca dişi ağrıdığı için hastaneye gittiğini iddia etti. Dişi ağrıdığı için sokağa çıktığını ve cebinde ilaç bulunduğunu söyleyen Mehmet Y.'nin üzerinden sentetik uyuşturucu çıktı. Kısıtlamayı ihlal etmekten 3 bin 150 TL cezai işlem uygulanan şüpheli, uyuşturucu bulundurması nedeniyle de gözaltına alındı.

Olay, saat 01.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Ahmetpaşa Mahallesi, Fahri Korutürk Caddesi´nde meydana geldi. Koronavirüs önlemleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle uygulama yapan bekçi ekipleri, 16 DD 370 plakalı park halindeki otomobilinde yüksek seste müzik dinleyen Mehmet Y.´yi uyarmak için yanına gitti. Bekçilerin kendisine doğru geldiğini gören Mehmet Y. gözlerini kapatarak uyuma numarası yaptı. Durumu fark eden bekçilere Mehmet Y.´ye sokağa çıkma kısıtlamasını hatırlatarak otomobilden inmesini istedi. Bunun üzerine şüpheli dişinin ağrıdığı için gittiği hastaneden geldiğini iddia etti.

'BAK CEBİME DİŞ İLACI VAR' DEDİ UYUŞTURUCU ÇIKTI

Basın mensuplarının "Sokağa neden çıktın?" sorusuna da "Sana mı soracağım. Dişim ağrıyor, bak cebime diş ilacı var" diyerek tepki gösteren Mehmet Y.´nin yapılan üst aramasında cebinden sentetik uyuşturucu madde çıktı. Ayrıca otomobilinde yapılan aramada uyuşturucu madde içilmesinde kullanılan aparat ele geçirildi. Kısıtlamayı ihlal etmekten 3 bin 150 TL cezai işlem uygulanan Mehmet Y.'ye, uyuşturucu bulundurması nedeniyle de gözaltına alındı.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez İsmail Hakkı SEYMEN

2021-02-11 02:37:23



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