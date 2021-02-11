Uzaklaştırma kararı aldıran eski sevgilisine bıçakla saldırdı, yaralı kadını komşuları kurtardı



İsmail Hakkı SEYMEN/BURSA, (DHA)BURSA'da Erdal K., ayrıldığı sevgilisi Aydan T.´nin (35) hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığını öğrenince barışma vaadiyle evine giderek bıçakla saldırdı. Yaralanan kadının çığlıkları üzerine komşuları eve gelince Erdal K. olay yerinden kaçtı.

Olay, saat 03.30 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Soğanlı Mahallesi, Kara Sokak´ta meydana geldi. Aydan T.´nın yaklaşık 1 yıl önce birlikte olduğu ve kendisini tehdit eden eski sevgilisi Erdal K. hakkında uzaklaştırma kararı verildi. Bunu öğrenen Erdal K. öfkelenerek Aydan T.´nin evine geldi. Barışmak için geldiğini söyleyen Erdal K. kendisine kapıyı açan eski sevgilisinden olumsuz yanıt alınca üzerinde bulunan bıçakla Aydan T.´ye saldırdı.

Yaşanan arbede sırasında kolundan ve karnından yaralanan Aydan T.'nin çığlıklarını duyan tkomşuların kapıya gelmesi üzerine korkan Erdal K., olay yerinden hızla uzaklaştı. Genç kadının yaralı halde kapının önünde yattığını gören komşuları durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Aydan T. sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Çekirge Devlet Hastanesi´ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Aydan T.´nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Soruşturma başlatan polis, Erdal K.´nın daha önce de Aydan T.´nin evini taşladığını belirledi. Poluis, olaydan sonra kaçan şüpheli Erdal K.´nın yakalanması için çalışma başlattı. DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez İsmail Hakkı SEYMEN

2021-02-11 04:47:28



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