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4 işyerinden 40 bin liralık akü ve inşaat malzemesi çalan 2 hırsız, bekçilerin 6 saatlik takibiyle yakalandı

DHA

4 işyerinden 40 bin liralık akü ve inşaat malzemesi çalan 2 hırsız, bekçilerin 6 saatlik takibiyle yakalandı


İsmail Hakkı SEYMEN / BURSA,(DHA) - BURSA'da kısıtlamanın ilk saatlerinde 4 iş yerine girerek toplam değeri 40 bin TL'lik akü, matkap ve inşaat malzemesi çalan 2 hırsız, 'Gece Kartalları' olarak bilinen bekçilerin 6 saatlik takibiyle kıskıvrak yakalandı. Gözaltına alınan 2 şüpheliye sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden 6 bin 300 TL cezai kesildi.Olay, dün gece saat 23.00'de merkez Osmangazi ilçesi Atıcılar Mahallesi İnönü Caddesi'nde yaşandı. Koronavirüs önlemleri kapsamında uygulanan kısıtlamada sokakların boş olmasını fırsat bilen Doğukan K. (20) ile Emre Y. (21) önce bir oto tamirhanesine girdi. İş yerinden çok sayıda malzeme çalan şüpheliler hızla olay yerinden kaçtı. Koronavirüs önlemleri kapsamında bölgede denetimini sürdüren gece bekçileri bir süre sonra şüphelilerin girdiği iş yerini tespit ederek bölgede aramalar yaptı.KENDİLERİNE KAĞIT TOPLAYICISI SÜSÜ VERMİŞLERBir süre sonra şüphelilerin aynı cadde üzerinde 3 farklı iş yerine daha girdiğini tespit eden ekipler harekete geçti. Hırsızlık yapılan iş yerlerinin aynı yönde olmasından yola çıkan ekipler şüphelilerin Ankara Yolu Caddesi istikametinde ilerlediği ihtimali üzerine yoğunlaştı. Bölgede arama çalışması başlatan ekipler, şüphe üzerine el arabasıyla sokakta gezen 2 kişiyi durdurdu. Atık kağıt topladıklarını ve kimliklerinin yanlarında olmadığını söyleyen iki arkadaşın hareketlerinden şüphelenen bekçiler, el arabalarını aradı. Yapılan aramada çuvallara gizlenmiş toplam değeri 40 bin TL olan elektrikli matkap, 3 farklı araçtan çalınan akü ve çok sayıda inşaat malzemesi ele geçirildi.Şüphelilerden Doğukan K.'nin aranması olduğu tespit edilirken, 2 şüpheli de gözaltına alındı. Şüphelilere sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden toplam 6 bin 300 TL ceza kesildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ederken ele geçirilen malzemeler ise sahiplerine teslim edildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez İsmail Hakkı SEYMEN
2021-02-11 07:25:23

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