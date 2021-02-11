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Leylek köyünde büyük seferberlik...Tüm yuvalar yenilendi

İHA

Leylek köyünde büyük seferberlik...Tüm yuvalar yenilendi

Avrupa leylek köyü Eskikaraağaç’ta her sene bahar temizliği yapan Karacabey Beledyesi, bu sene leyleklerin yuvalarını yeniledi. UEDAŞ tarafından yeni dikilen beton direklere demirden yapılan 15 yuva yerleştirildi.
Her yıl bahardan yaz sonuna kadar konaklayan leylekler için Karacabey Belediyesi kolları erkenden sıvadı. Her sene yuvalarda bahar temizliği yapan belediye personeli tarafından bu yıl yeni yuvalar yapıldı. UEDAŞ tarafından dikilen beton direklerin üzerine monte edilen demirden 15 tane yuva, ayrıca leyleklerin rahat edebilmesi için çalılarla beslendi. Zamanla çürüyen ağaç direkler ve yuvaların yerine yapılan yeni yuvalar daha uzun süre leyleklere ev sahipliği yapabilecek.
Karacabey Belediyesi’nin hayvan dostu olduğunu belirten Başkan Ali Özkan, “Bizi Avrupa'da temsil eden Eskikaraağaç köyünün bizim için ayrı bir yeri vardır. Yaptığımız çeşitli çalışmalarla bizim misafirimiz olan leyleklerin daha rahat bir yaşam standardına kavuşması için gayret gösteriyoruz. Avrupa Birliği fonlarından yararlanarak mera ıslahı ve yerli ırk yetiştirilmesiyle birlikte, buraya gelen leylekler ve diğer yaban kuşları daha rahat bir şekilde hayatlarını idâme ettiriyorlar. Prag'da film festivalinde birincilik kazanan Adem Amca ve Yaren Leylek hikayemiz var. Yaren Leylek'i de inşallah en kısa zamanda burada görmek istiyoruz” dedi.
Leyleklerin daha iyi bir yaşayabilmeleri için elektrik direklerine yuvalar yaptıklarını belirten Başkan Özkan, “UEDAŞ tarafından bu ahşap direklerin betonlarla değiştirilmesi sonucu deforme olan, bozulan ve ortadan kalkan yuvaları yeniliyoruz. Belediye olarak biz her yıl bu leylek yuvalarının restorasyonunu gerçekleştiriyorduk. Bu çerçevede de UEDAŞ ekipleriyle birlikte Karacabey Belediyesi personelimiz bu çalışmaları yapıyorlar. Bizim amacımız burasını doğal bir kuş cenneti haline getirmek. Uluabat Gölü'nün kıyısında olan bu yerleşim alanında Avrupa Birliği fonlarından yararlanarak yaptığımız mer ıslah projesiyle birlikte buraya sadece leylek değil, birçok yaban hayvanının geldiğini gözlemledik. Bu çalışmalar daha ileri gittiği zaman burada çok çeşitli türleri gözlemlemek mümkün olacaktır. Burası leylekle özdeşleşmiş bir yerleşim birimi. Her yuvayı bir çocuğa sahiplendiriyoruz. Her ailenin leyleği var. Her çocuğun bakmakla mükellef olduğu, olası bir durumu bizlere ulaştırdığı bir sistem çalışmaktadır” diye konuştu.
Şubat ayının sonunda gelmesi beklenen leyleklerin yuvalarının değişmesi mahalle sakinleri tarafından sevinçle karşılandı. Çünkü yuvalar zamanla eskidiği için hem insanlar hem kuşlar için risk teşkil ediyordu.

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