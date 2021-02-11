Halüsinasyon gördü, arkadaşını öldürdü Aldığı uyuşturucu madde etkisiyle kendinden geçen adam, arkadaşını kendisini eşiyle aldattığından şüphelenerek öldürdü Cinayet 24 saat geçmeden polis tarafından aydınlatıldı

Bursa'da silahla vurulup yol kenarına atılan adamın katil zanlısı 24 saat geçmeden yakalandı. Uyuşturucunun etkisiyle halüsinasyon gören katil zanlısı, eşiyle kendisini aldattığını düşünerek arkadaşını öldürdüğünü itiraf etti.

Olay, dün sabah saatlerinde merkez Osmangazi ilçesi Çukurca Mahallesi yolu üzerinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, yoldan geçenler, bir şahsın yerde yattığını ve tepki vermediğini polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinde şahsın öldüğününün belirlemesi üzerine araştırma başlatıldı. Cinayet Masası dedektifleri şahsın 41 yaşındaki Murat Bahadır olduğunu belirledi.

Dedektifler soruşturma başlatırken, Murat Bahadır'ın cansız bedeni Savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Morguna kaldırıldı.

Halüsinasyon sonucu karısıyla aldattığını düşünerek vurmuş

Murat Bahadır'ın son olarak kimlerle görüştüğü, telefonn kayıtları ve güvenlik kamerası görüntülerini izleyen polis sıkı bir çalışma başlattı. Ekipler Murat Bahadır'ın en son, arkadaşı Erman Ö. ile birlikte bölgeye geldiğini tespit etti. Erman Ö.'yü yakalamak için çalışma başlatan ekipler, şüphelinin Nilüfer ilçesi Görükle bölgesinde olduğu bilgisine ulaştı. Bunun üzerine Erman Ö.'yü gece saatlerinde gözaltına alındı.

Cinayeti itiraf eden Erman Ö. ilk ifadesinde, eşinin kendisini terk etmesi nedeniyle psikolojisinin bozuk olduğunu ve kullandığı uyuşturucu madde etkisiyle halüsinasyon gördüğünü belirterek, "Eşimle ilişkisi olduğunu düşünerek Murat Bahadır'ı vurdum. Cesedini yol kenarına bırakarak kaçtım" dedi

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