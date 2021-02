Korona virüs çocukların gözlerini bozmasın

Göz Sağlığı Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Ömer Faruk Tabar, korona virüsle birlikte evlere kapanan çocukların televizyon, bilgisayar, tablet, telefonlarla daha çok iç içe oldukları için miyopiye yakalanmalarının yüksek olduğunu söyledi.

Miyopinin, uzaktaki objeleri bulanık görme ya da göremememe yakınmasıyla kendini gösteren bir kırma kusuru olduğunu belirten Medicana Bursa Hastanesi G öz Sağlığı Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Ömer Faruk Tabar , “Daha çok okul çağındaki çocuklarda ortaya çıkar. Genetik geçişli olabildiği gibi uzun süreli akomodasyon (uyum) yapan kişilerde de ortaya çıkabilmektedir. Korona virüs salgını sebebiyle Çin’de yapılan bir çalışmada, 6 yaşındaki çocuklarda miyopinin 3 kat, 7 yaşındaki çocuklarda 2 kat, 8 yaşındaki çocuklarda 1.5 kat arttığı gözlenmiştir. Yine Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verilerine göre böyle giderse 2050 yılında dünya nüfusunun yarısının miyop olacağı tahmin edilmektedir” dedi.

Yaşamakta olduğumuz salgın döneminde hayatımıza pek çok kavramın girdiğini belirten Tabar, “Pek çok kişi işlerini evlerinden yürütmeye, okulları kapandığı için öğrenciler eğitim ve öğretimlerini evlerden almaya başladı. Bu dönemde televizyon, bilgisayar, tablet, telefonlarla daha çok iç içe oldu ve onlarla daha çok vakitlerini geçirmeye başladı. Bu cihazlarla uzun süre yakından çalışmalar bilhassa 68 yaşındaki okul çağındaki çocuklarda güçlü akomodasyona sebep olmakta ve kalıcı akomodasyon spasmı oluşturmaktadır. Akomodasyon spasmı da bu dönemde miyopinin ortaya çıkmasına, var olanın da artmasına sebep olabilmektedir. Bu şekilde ortaya çıkan miyopilere dijital miyopi de diyebiliriz. Bu konuda İngiltere’den Fight of Sight isimli bir kuruluşun yaptırdığı bir çalışma sonucunda bir önerisi var. Pandemi sebebiyle dijital ekranlara bağımlı kalan kişilerde, bilhassa okul çocuklarında gözlerinin dinlenmesi miyopi konusunda olumsuz gelişmelerin engellenmesi açısından 202020 kuralı yararlı olabilir. Yani, televizyon, bilgisayar, tablet, mobil telefon ekranına kesintisiz 20 dakikadan fazla bakmamalıyız. Her 20 dakikada bir ekrandan en az 20 feet (yaklaşık 6 metre) uzaklara bakmalıyız. En az 20 saniye gözlerinizi uzaklarda tutmalıyız. Tüm bunları her 20 dakikada bir ekran başından kalkıp, evlerinizin akciğeri balkonlarınıza çıkıp altı metreden uzaklara bakıp temiz hava alırken yapabiliriz” diye konuştu.

