Vatandaşın çöp attığı sırada yaşanan kaza kamerada

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Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa), (DHA)BURSA'nın İnegöl ilçesinde bir vatandaşın çöp attığı sırada hafif ticari aracın, çöp konteynerine çarptığı anlar kameralara yansıdı.

Kaza, dün saat 17.00 sıralarında İnegöl ilçesindeki Yenice Mahallesi Nuri Doğrul Caddesi´nde meydana geldi. Henüz sürücüsü ve plakası belirlenemeyen hafif ticari araç, bir vatandaşın çöp attığı sırada yol kenarındaki çöp konteynerine çarptı. Sürücü kaçarken, şans eseri yara almayan vatandaş büyük korku yaşadı. Bu anlar, çevrede bulunan iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ

2021-02-11 10:34:52



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