Bursalılara fırtına ikazı

Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı?

Bursa Valiliği, vatandaşları fırtınaya karşı uyardı.

Valilikten yapılan açıklamada, “Eskişehir Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezince yapılan son değerlendirmelere göre, bugün (çarşamba) saat 20.00’den itibaren yarın saat 10.00’a kadar ilimiz genelinde güney ve güneybatı (lodos) yönlerden kuvvetli fırtına beklendiğinden çatı uçması, ağaç veya direklerin devrilmesi, soba ve baca gazı zehirlenmeleri ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” denildi.

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