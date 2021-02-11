Bursa Ticaret Borsası’ndan “liderlik zirvesi”

Gençlerin kendilerini geliştirebilmelerine imkân tanımak için çalışan Bursa Ticaret Borsası, “liderlik zirvesi” tertip edecek.

Hızlı ve sürekli değişimin girişimcileri dönüşüme zorladığı küreselleşen dünyada, sürdürülebilir bir liderlik ekosistemi oluşturmayı hedefleyen Bursa Ticaret Borsası (Bursa TB), önemli bir faaliyete imza atıyor. AIESEC Bursa Şubesi, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Bursa Genç Girişimciler Kurulu, İstasyon Bursa ve Bilim Kahramanları Derneği ile ortaklaşa düzenlenecek ‘liderlik zirvesi’, 1520 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Korona virüs salgını sebebiyle zoom üzerinden çevrimiçi gerçekleştirilecek zirveye dâhil olmak isteyenler katılımcılar, www.btb.org.tr adresinden ücretsiz olarak kayıt yaptırabilecek.

Zirve boyunca iş dünyasının önde gelen isimlerinin ve alanında uzman akademisyenlerin liderlik ve kariyer hikâyelerini paylaşacağı etkinlik sırasında, anket çalışmasından elde edilecek veriler de zirve sonunda kamuoyuyla paylaşılacak.

Bursa TB Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Özer Matlı, liderlik zirvesinin gençlere önemli bir vizyon katacağını vurguladı. Dönüşümün zorunluluk olduğu dünyada gerek fertlerin kendi hayatlarında gerekse iş dünyasında dönüştürücü liderlere ihtiyaç duyulduğunu belirten Başkan Özer Matlı, “Bu anlamda düzenleyeceğimiz zirve ile katılımcılar, liderlikle ilgili yol gösterici bilgi ve tecrübelerinden ilham alma, liderlik vasıflarını keşfetme ve geliştirme fırsatı bulabilecekler. Korona virüs salgını sonrası ortaya çıkacak yeni dünya düzeninin vizyoner liderlerini yetiştirmek amacıyla bütün gençlerimizi, girişimcilerimizi ve içindeki lideri keşfetmek isteyen herkesi, ücretsiz olarak düzenleyeceğimiz etkinliğe katılmaya davet ediyorum” diye konuştu.

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