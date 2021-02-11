`Robot Ada´ pazar gezdi

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL,(Bursa),(DHA) BURSA´nın İnegöl ilçesinde, pazar yerindeki `Ada´ adlı robot, tezgahları gezdi, bir esnaftan kurşunlu çileği aldı.
İnegöl ilçesinde, belediyenin talebi ile özel bir şirket tarafından üretilen `Ada´ adlı robot, perşembe günleri kurulan pazar yerine götürüldü. Pazarda robotu gören vatandaşlar ile esnaf, şaşkınlığını gizleyemedi. Çocukların yoğun ilgi gösterdiği robot ile pazara gelenler hatıra fotoğrafı çektirdi. Sosyal mesafe konusunda da uyarılarda bulunan robot, bir pazarcıdan kurşunlu çileği aldı. Robota çilek veren pazarcı Mehmet Demirtaş, "İlk kez pazarda böyle bir şey görüyorum. Çok şaşırdık, ben de robota çilek satan ilk esnaf oldum" dedi.DHA-Genel Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ
2021-02-11 12:24:53
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