Çaldıkları 500 bin TL'lik otomobili, cam vitrinden çıkartarak kaçtılar (2)

Altın fiyatları bugün ne kadar?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



ÇALINMA ANI ORTAYA ÇIKTI

Bursa'da kimliği belirsiz şüphelilerin, alarm sistemini devre dışı bırakarak girdikleri oto galeriden 500 bin TL değerindeki otomobili, cam vitrinden çıkartarak çaldıkları anlara ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde bir şüphelinin, otomobilin kapısını açarak, sürücü koltuğuna oturması, yolu gözetleyen diğer şüphelinin otomobilin yanına gelip, çevreyi gözetlemeye devam etmesi ile sürücü koltuğundaki şüphelinin, hızla otomobille cam vitrinden çıkarması yer alıyor.FOTOĞARFLIİsmail Hakkı SEYMEN-Derya EVREN/BURSA,(DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez İsmail Hakkı SEYMEN-Derya EVREN

2021-02-11 12:40:14



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.