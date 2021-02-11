Çaldıkları 500 bin TL'lik otomobili, cam vitrinden çıkartarak kaçtılar (2)

ÇALINMA ANI ORTAYA ÇIKTI
Bursa'da kimliği belirsiz şüphelilerin, alarm sistemini devre dışı bırakarak girdikleri oto galeriden 500 bin TL değerindeki otomobili, cam vitrinden çıkartarak çaldıkları anlara ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde bir şüphelinin, otomobilin kapısını açarak, sürücü koltuğuna oturması, yolu gözetleyen diğer şüphelinin otomobilin yanına gelip, çevreyi gözetlemeye devam etmesi ile sürücü koltuğundaki şüphelinin, hızla otomobille cam vitrinden çıkarması yer alıyor.FOTOĞARFLIİsmail Hakkı SEYMEN-Derya EVREN/BURSA,(DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez İsmail Hakkı SEYMEN-Derya EVREN
2021-02-11 12:40:14
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