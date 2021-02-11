Kestel Belediyesi’nden tarlada toprak tahlili Dijital toprak analizi cihazı Kestelli çiftçilere hizmet verecek

Kestel Belediyesi, dijital toprak analizi cihazıyla çiftçilerin yüksek verim alarak daha fazla kazanç elde etmesini sağlayacak. Projeyi hayata geçiren ilk belediyenin Kestel Belediyesi olduğunu belirten Başkan Önder Tanır, ’’Ülkemizin ekonomisine katkı sunacak bir projeyi hayata geçirmenin mutluluğunu yaşıyoruz’’ dedi.

Kestel Belediyesi ilçeye kazandırdığı dijital toprak tahlili cihazıyla toprağın ihtiyaç duyduğu gübre çeşitlerini ve miktarlarını tarlada anında öğrenecek. Yakın kızılötesi ışınlar sayesinde, gübre maliyetlerini düşürüp yüksek verim ve kazanç elde edebilecek. Ölçüm yaptırmak için Kestel Belediyesi’ni arayan çiftçiler, beş dakika içerisinde toprak tahlili sonucunu alabilecek.

Belediye Park ve Bahçeler Müdürü Yüksek Ziraat Mühendisi Ali Cebeci, ‘’Dijital toprak ölçüm cihazı, kızılötesi teknolojisi ile topraktan bulunan azot, fosfor, potasyum, organik madde, toprak sıcaklığı gibi değerleri bir telefon uygulaması sayesinde 5 dakika içerisinde bizlere raporluyor. Bu cihazdan önce toprak tahlili yaptıran çiftçilerimiz, 1520 gün süreyle sonuç beklemek zorunda kalıyordu. Ancak çiftçilerimize sunduğumuz bu hizmet sayesinde 5 dakika içerisinde sonuçlarını teslim edeceğiz. ‘’ dedi.

‘’Ülkemizin ekonomisine katkı sunacak, sağlıklı bir proje''

Projeyi hayata geçiren ilk belediyenin Kestel Belediyesi olduğunu belirten Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır, ‘’ Bursa’da kurumlar bazında, Türkiye’de ise belediyeler olarak bu projeyi hayata geçiren ilk yerel yönetim olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hayata geçirdiğimiz bu proje, çiftçilerimizin eli, ayağı olacak bir cihaz. Çiftçilerimizin talebi üzerine, tarlalarına giderek burada ölçümlerini gerçekleştirip, raporlarını 5 dakika içerisinde teslim edeceğiz. Böylece fazla gübrelemenin önüne geçerek, çevre kirliliğini de engellemiş olacağız. Artık çiftçilerimiz daha bilinçli ve sağlıklı bir şekilde ekonomilerini geliştirebilecek. Toprağın verimini, çiftçilerimizin gelirini arttıracak olan bu proje, ülkemizin yükselen ekonomisine daha da katkı sunacak. Projemizin hayırlı olmasını diliyorum’’ dedi.

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