Yol kenarındaki cinayetin nedeni halüsinasyon çıktı (2)

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Bursa'da, Murat Bahadır'ı silahla vurularak öldürdükten sonra cansız bedenini yol kenarına bırakıp kaçan cinayet şüphelisi Erman Ö. yakalanarak Acemler Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Erman Ö. ilk ifadesinde, kullandığı uyuşturucu etkisiyle gördüğü halüsinasyon nedeniyle eşinin kendisini Bahadır'la aldattığını düşündüğü için cinayeti işlediğini söyledi. Erman Ö., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli, gazetecilerin "Cinayeti neden işledin?" sorusuna "Hatırlamıyorum" yanıtını verdi. Erman Ö., "Bu konu hakkında konuşmak istemiyorum. Herkes kendine iyi baksın" dedi.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Mehmet İNAN
2021-02-11 13:28:22
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